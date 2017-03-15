Uçak üreticileri, yolcuları olabildiğince hızlı ve gürültüsüz uçurmanın peşinde.

Hava yolcuğu tarihinde en tartışmalı konulardan birisi süpersonik yolcu uçakları olmaya devam etti. Bir yolcuğu olabildiğince kısa sürede yapmak ve güvenlik endişesi duymamak bugün belki de bütün yolcuların hayaliyken, uçak üreticileri bu hayali gerçeğe dökmek için çalışıyorlar.

İlk uçuşunun ardından 48 yıl geçen süpersonik yolcu uçaklarının atası Concorde, yarattığı sonik patlamalar ve aşırı masraflı olmasına bağlı olarak yasaklanmıştı. Ancak malzeme ve aerodinamikteki gelişmeler ile on yıl içinde ticari uçakların daha iyi olmasını ön görülüyordu.

Yeni açılan Lockheed Martin, Airbus ve Virgin Galactic gibi büyük isimler, yaklaşık iki saat içerisinde 5000 kilometrelik mesafeleri kat edebilecek teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Bu mesafe günümüzde kara yolcuğuyla 50 saat ve hava yolcuğu ile 7 saat civarında. George Mason Üniversitesi'ndeki araştırmacı Samuel Hammond, süpersonik ulaşım üzerine yeni bir araştırma yazdı. Hammond’a göre havacılık son 4 yıldır hiç bir gelişme kaydedemedi ve önündeki duvarları hızla yıkması gerekiyor.

Sonik patlamarın özellikle hissedildiği kara üzerinden yapılan uçuşlar, ticari hava yolculuğunun %75’i ile büyük bir paya sahip. Yani böyle potansiyel bir atılımda sonik patlamaların çıkardığı gürültü sorununu ortadan kaldırmak gerekecek. Sonik patlamanın bir yolcu uçağıyla neye benzediğini merak edenleriniz için aşağıda bir video var, kulaklıklarınız takılıysa çıkartmanızı öneririm. :)

Hammond'un raporunda yer alan "Uçak mühendisliği Concorde'un uçtuğu zamandan bu yana önemli derecede iyileşti. Hafif malzemeler, daha verimli motorlar, daha iyi bilgisayar modelleme ve daha fazla deneyimle bugün Concorde'dan daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bir uçak yaratmak mümkün" sözleri yakın zaman tüm sorunların ortadan kalkacağına yönelik en net ifadeleri ortaya koyuyor. Bu tip raporlar üreticiler için oldukça önemli.

Ses hızını aşan herhangi bir nesne, kaçınılmaz olarak sonik patlama üretir. Bu teknolojiyi geliştirmek için birçok üretici amansız bir rekabet içerisinde. Sessiz Süpersonik Teknolojisi ile X-Plane projesini geliştiren Lockheed ekibi, bu sorunu çözmeye oldukça yaklaştı. Tasarımı daha fazla düzene sokmanın patlamanın tümünü ortadan kaldırabileceğine inanıyorlar. Şok dalgalarını daha geniş bir alana dağıtan şık bir şekil oluşturarak, gövde ile hava arasındaki çarpma noktalarını en aza indirgemeyi amaçlıyorlar. Daha az şok dalgası yaratmak için bir kanal, stabilatör ve T-kuyruğu gibi kaldırma yüzeyleri ekleyerek verimli sonuçlar elde edebileceğini söyleyen proje yöneticileri, geliştirdikleri teknolojiye oldukça güveniyorlar.