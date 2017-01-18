Eski Çalışandan Tim Cook'a Suçlama: Apple'ı Sıkıcı Hale Getirdin!

Apple'ın iPhone 7 modelleri, yüksek satış rakamlarına rağmen belki de son yılların en az ses getiren cihazları oldu. Eski Apple proje müdürü, Tim Cook'u suçluyor.

Bazı otoritelere göre Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un "uysal" politikaları, Apple'a uygun değil.

Merhum Steve Jobs; bilişim otoritelerinden, eski çalışanlara kadar kimse ile polemiğe girmekten çekinmez ve sözünü sakınmazdı. Steve Jobs, inandığı ürün için herkesle kavga edebilecek yapıdaydı ve özellikle yöneticilerini de, bunu yapmaları için teşvik ederdi.

Eski yazılım geliştirme müdürlerinden Bob Burrough, Apple iç dinamiklerinin büyük ölçüde değiştiğini savundu. Bu değişimin dışarıda fark edilmesinin zor olduğunu iddia eden Burrough, Twitter hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı:

"Apple'da iPod, iPhone ve iPad projeleri üstünde, hem Steve Jobs ile hem de Tim Cook ile birlikte çalıştım. En başta şunu söyleyebilirim: Tim Cook, dinamik bir şirket teslim aldı ve onu sıkıcı hale getirdi. Artık yöneticiler arasında rekabet yok. Tim'in mesajı açık ve canını sıkacak polemiklerle uğraşmaktan kaçınıyor. Bu da yeni ürünlerin geliştirilmesini baltalıyor."