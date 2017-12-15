Eski Facebook Yöneticisi: Bitcoin 1 milyon dolara ulaşacak!

Palihapitiya Bitcoin'in 20 yıl içerisinde 1 milyon dolar değerine ulaşacağını, önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde ise 100.000$ değerini göreceğini iddia ediyor.

Son haftalarda bir çok kez tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaşan Bitcoin değerinin 1 milyon dolara ulaşacağı düşüncesi fanteziden ibaret gibi gelebilir. Fakat McAfee’nin yapımcısı ve kurucusu John McAfee’nin, “Bitcoin 2020 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşmazsa, cinsel organımı yerim” sözünü düşünecek olursak…

Şimdi de sektörde kaydadeğer ağırlığa sahip bir başkası aynı şeyi söylüyor. Facebook’un eski yöneticisi, Social Capital’in kurucusu ve Golden State Warriors’ın kurucularından Chamath Palihapitiya, Salı günü CNBC’de yaptığı bir röportajda, Bitcoin’in değeri ve potansiyel büyüme gücü hakkında bir demeç verdi.

Palihapitiya 2012 yılında Bitcoin’e yatırım yaptığını, insanların önümüzdeki 20 yıl içerisinde artan biçimde yatırım yapmalarıyla birlikte dijital paranın değerinde büyük oranda artışlar olacağını öngördüğünü söyledi. Palihapitiya, Bitcoin’in altınla kıyaslanabilir bir değer deposu olarak görüleceğini söyledi.