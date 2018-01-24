iPhone 4’ünüzü Minimalistik telefona Dönüştürebilirsiniz

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı kılavuzdaki adımları izleyerek eski iPhone 4’ünüzü özellikli bir telefona çevirebilirsiniz.

Apple iPhone 4 Desteğini Tamamen keserek bir devrin kapanmasına neden olmuştu. Hala çalışan bir iPhone 4 sahibiyseniz muhtemelen bu telefon çekmecede tozlanıyordur. Kurulum biraz uğraş istiyor, ancak basit bir yedek telefona ihtiyacınız varsa veya teknolojiyle sıkıntıları olan yaşlı bir akraba sahibiyseniz uğraştığınıza değeceğini düşünüyorum.

Reddit kullanıcısının kılavuzundaki temel fikir, çok gerekli olmayan herşeyi kaldırarak basit kullanıma uygun bir arayüz üretmeyi içeriyor. Kaldırılacak şeyler arasında; iMessage, App Store, tüm oyunlar, GPS, arka plan yenileme, yedekleme, kişiler ve Apple kimlik hesabınız bulunuyor. İşiniz bittiğinde sadece ihtiyacınız olan uygulamalara sahip, zevkinize göre özelleştirilmiş ve hızlı çalışan bir telefon sahibi olacaksınız.

Reddit kullanıcısı Kılavuz ile güncellenen cihazın iOS 7.1.2 çalıştırdığını ancak daha yeni yazılımlarda da çalışması gerektiğini belirtti. Telefonunuza bu güncellemeyi yapmak için iPhone 4 jailbreak ve bazı resmi olmayan uygulamalar da yüklemeniz gerektiğini söylemeliyim. Birkaç saatinizi ayırmanız gerekecek olan kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.