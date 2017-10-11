'Eski' Telefonlarımızı Yeni Gibi Hissetmenin 5 Yolu!

Eski telefonunuzu yeni gibi görmek ve hissetmek istiyorsanız, bunun tek yolu binlerce lira verip yeni bir cihaz almak değildir. Küçük performans iyileştirmeleri ve makyajlarla cihazınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz.

Herkes daha yeni ve daha güçlü bir telefon ister. Ancak buna gerçekten ihtiyaç var mıdır? Galaxy S7 Edge’i bulunan birinin S8 almaya ya da iPhone 7’si olan birinin iPhone 8 almaya gerçekten ihtiyacı var mı? Elbette yok.

Fakat herkes cihazların uzun bir süre kullandıktan sonra yavaşladığını ve sürekli aynı telefona bakmanın bir süre sonra sıkıcı geldiğini bilir. Peki kullandığımız cihazı biraz daha hızlandırmanın ve yeni bir görünüme kavuşturmanın bir yolu var mı? Tabii ki var.

1- Telefonunuzu Temizleyin

Yeni bir telefon istememizin en büyük nedeni, mevcut telefonumuzun yavaşlamaya başlamış olmasıdır. Cihazımıza para harcamaya başlamadan önce onu biraz temizlemek, performansını arttıracaktır.

Temizliğe öncelikle kullanmadığınız uygulamalar ile başlayın. Hepimiz zaman zaman bazı uygulamaları merak ederiz ve indiririz. Ardından beğenip kullanırız ya da beğenmeyip bir kenara bırakırız. Bu kenara bıraktığımız uygulamalar telefonumuzda kapladığı alan ile performans kaybı yaşamamıza neden olur. Kullanmadığınız uygulamaları temizlemek, cihazın performansını arttırmak için faydalı olacaktır.

İkinci olarak uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun. Uygulamalar ne kadar güncel ise o kadar performanslı ve kararlı çalışır. Ayrıca cihaz yazılımınızı da güncel tutmayı unutmayın. Ara sıra cihazınızı yeniden başlatmaktan da çekinmeyin. Böylece arka planda çalışan uygulamaları kapatmış ve cihazın bir miktar ‘dinlenmesini’ sağlamış olursunuz.

2- Yeni Bir Kılıf Alın

Evet, günümüz akıllı telefonları son derece şık tasarımlara sahipler. Bu şık tasarımlar hassasiyeti de beraberinde getiriyor ve cihazlar kolaylıkla çizilip kırılabiliyor. Bu nedenle telefon kılıfları genellikle cihazlarımızı koruma amacı ile kullanılır fakat aslında bundan fazlasına da hizmet edebilirler.

Eğer telefonunuzun dış görünüşünden sıkıldıysanız, yeni ve şık bir telefon kılıfı cihazı yeniden sevmenizi sağlayabilir. Sade silikon bir kılıf ya da aynalı metal lüks bir kılıf… Seçim size kalmış, telefonunuzu istediğiniz gibi yeni bir tasarıma kavuşturabilirsiniz.

3- Yeni Bir Batarya

Günümüz telefonlarında şarj ömrü zaten sürekli tartışılan bir konu haline gelmişken üstüne bir de telefonu kullandıkça şarj ömrünün daha da kısalması insanı çileden çıkaran bir durumdur.

Eğer telefonunuzu uzun süredir kullanıyorsanız ve şarj ömrünüz normalden çok daha kısa ise bataryayı değiştirmenin vakti geldi demektir. Yapabileceğiniz en iyi şey, cihazı teknik servise vererek bataryayı değiştirmek. Böylece telefonun şarj ömrü ilk günkü ile aynı seviyeye ulaşacaktır.

4- Yeniden Yaratın

Android kullanıcıları çok iyi bilirler ki bir ‘başlatıcı’ yükleyerek akıllı telefonu tamamen farklı bir tasarıma kavuşturmak mümkün. Hatta öyle ki; bir Galaxy Note 8’i iPhone X arayüzüne kavuşturarak çılgın bir cihaz elde edebilirsiniz.

Eğer bir iPhone sahibiyseniz işler bu kadar kolay değil. Öncelikle cihazınıza Jailbreak yüklemeniz gerekiyor. Çoğu iPhone kullanıcısı bunu tercih etmez ancak ettiğiniz takdirde siz de cihazınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse; telefonunuza küsmeyin. Her akıllı telefon eski bir telefondur çünkü her gün bir yenisi tanıtılıyor. Eğer paranızın bir akıllı telefondan daha değerli olduğunu düşünüyorsanız, birkaç aksesuar ve yeniden yapılandırmayla cihazınızı ‘yeni’ bir akıllı telefona dönüştürebilirsiniz.

5- Aksesuarlar

Cihazınızın depolama alanını yükseltmek ya da yeni aksesuarlar almak, telefonunuz ile aranızı bir miktar düzeltecektir. Neredeyse tüm Android telefonlar MikroSD kart desteğine sahiptir. iPhone’lar ise farklı aksesuarlar kullanarak depolama alanlarını genişletebilirler.

Bunların dışında telefonunuzu cüzdana çevirebilecek, ankesörlü telefon gibi kullanmanızı sağlayabilecek, hatta bir mobil oyun konsolu haline getirebilecek pek çok farklı aksesuar bulmanız mümkün.