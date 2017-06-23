Eski Telefonunuzu Atmayın, Müzik Canavarına Dönüştürün

Eski telefonlardan yeni tarifler verdiğimiz serimiz tam gaz devam ediyor. Bu haberimizde eski telefonları MP3 çalar olarak kullanmanızı öneriyoruz.

Eski telefonlarımızı bir yerlere saklayıp öylece bırakıyoruz. Peki bu telefonları kullanmaya devam etsek fena olmaz mıydı? Daha önce haberini yaptığımız gibi eski telefonları Google Home gibi kullanabilir, kamerasından yararlanabilir ve daha birçok özelliğine odaklanabilirsiniz.

Bugün sizlere eski telefonlarınızı kullanabileceğiniz yeni bir yol söyleyeceğiz: Bir MP3 çalar gibi kullanmak. Günlük kullanımda kullandığınız telefonlarınızda müzik dinlemek için genellikle Spotify gibi aylık ücret ödenen uygulamaları kullanıyorsunuz. Üstelik her müziği baştan indirerek mobil verinize fazladan yük bindiriyorsunuz. Elbette ücretsiz versiyonları da var, ancak bu tarz uygulamalar aylık ödeme almadan sizleri rahat bırakmıyor. Para ödememek için telefonunuza müzik indirerek çevrimdışı müzik dinlerseniz de zaten az olan depolama alanını hepten bitirebilirsiniz.

Bunun çok kesin bir çözümü var; eski telefonunuzu bir müzik canavarına çevirin. İçerisine dinlediğiniz tüm müzikleri ekleyin ve istediğiniz zaman telefonunuzu açarak dinleyin. Bu sayede yeni telefonunuzu müzik için açmayacak ve pilinden tasarruf edeceksiniz. Eski telefonunuzda yalnızca müzikle uğraştığı için pil tüketiminde uzun süre size yetecek.

Önerimiz telefonunuzu MP3 Player’a çevirmeden önce Ayarlar’a giderek fabrika ayarlarını sıfırlamanızdır.

Bunu yaptıktan sonra telefonunuza istediğiniz müzik uygulamalarını indirebilirsiniz. Birçok kişinin yaptığı gibi Spotify ile aylık üyelik kullanmaya devam etmek istiyorsanız Spotify’i indirebilir ve müzikleri Spotify üzerinden çevrimdışı indirebilirsiniz. Yok ben para vermeyeyim diyorsanız da, telefonların depolama alanları sistem dosyalarından sonra bile en az 12 GB depolama alanı bırakır. 12 GB’ın içerisinde çevrimdışı eklemek için koyacağınız müziğin haddi hesabı yok.