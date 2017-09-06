Essential Phone'u Tamir Etmeye Çalışmayın, Çünkü Edemezsiniz

iFixit ekibi, Essential Phone'un tamir edilebilirliğine 10 üzerinden 1 puan verdi.

Essential Phone, titanyum çerçeveleri ve seramik arka paneli ile özel malzemelerden yapılmış şık bir telefon. Görünüşe göre bu şıklığın bir de bedeli var. Essential Phone’u tamir etmek neredeyse imkansız. Elbette bu durum kullanıcılar için geçerli.

İnsanlara hemen hemen her şeyin nasıl tamir edilebileceğini gösteren tamir-destek sitesi iFixit, Essential Phone’un tamir edilebilme ‘yeteneğine’ 10 üzerinden 1 puan verdi. Bu da Essential Phone’nun tamir edilemez bir cihaz olduğu anlamına geliyor.

iFixit ekibi, cihazın içini açmak için öncelikle soğutarak seramik paneli çıkarmayı düşündü. Fakat daha sonra yapışkanlardan kurtulmak için yeniden ısıtmaları gerekti, bu nedenle soğutmanın doğru bir yöntem olmadığını anladılar.

Ekip standart telefon tamir araç gereçlerinin, Essential Phone’u tamir etmek için yeterli olmadığını söyledi. Cihazın pili esnek bir yapışkan ile sabitlendiğinden çıkarılması çok zor değil. Fakat USB Type-C girişi anakarta lehimlendiği için değiştirilmesi imkansız.

Bir Essential Phone sahibi, cihazı garanti kapsamı dışına çıkarmazsa en iyisini yapmış olur. Çünkü iFixit’e göre bu cihazı hiç kimse standart bir tamir işlemi ile tamir edemez.