Sıcaklığın inanılmaz oranlarda düşük olduğu, neredeyse nefes alınamama noktasına gelinen Everest'e kaçak tırmanmaya çalışan amatör dağcı, zirveye ulaşamadan yakalandı.

Dünyanın en yüksek noktasını temsil eden Everest, bütün dağcıların hayallerini süslüyor. Bir dağcı için en üst nokta olan Everest, Himalaya sıra dağlarında yer alır ve Nepal ile Tibet sınırı arasında kalır. 8.848 metrelik zirvesi ile birçok insanın hedefi olan Everest’e çıkmak isteyenler, çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyorlar.

43 yaşındaki Ryan Sean Davy isimli amatör dağcı, Everest’e kaçak çıkmaya çalıştı. Everest’e tırmanmak isteyen herkesten 8.500 sterlin(39.500 TL) ücret alan Nepal hükümeti, maddi durumu olmayan dağcılara zor anlar yaşatıyor. Tırmanırken, hükümet yetkililerinden kaçan Davy, dağın zirvesine yaklaştığı sırada, bir mağaraya saklandı. Ana kampın yakınlarında kaçan Davy’i hükümet sorumlusu Gyanendra Shresth yakaladı. Yaptığı açıklamada, “Onu ana kampın yakınlarında yalnız gördüm, ona yaklaştım ve kaçtı” dedi. “Onu arkadaşımla birlikte takip ettim ve yakınlardaki bir mağarada saklanırken yakaladım.” diyen yetkili, Davy’i ödemek istemediği 8.500 sterlin’in iki katı olan 17.000 (79.000 TL) sterlin para cezasına çarptırdı. Para cezası dışında pasaportuna el konulan Davy, 5 yıl boyunca Nepal’e giremeyecek.

Yakalanmadan önce Facebook’tan gönderiler paylaşan Nevy, 24.000 fit(7.300 metre) yüksekliğe kadar çıkmayı başardı. Davy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ben ana kampa geldiğimizde, gizli maliyetleri ödeyecek paraya sahip olmadığımı fark ettim. Tek başıma gitmeme izin vermeyeceklerini biliyordum çünkü daha önce hiç dağcılık deneyimim yoktu. Bir kağıttan dolayı yenilgiye uğramayı kabul etmedim. Bunu kabul etmek benim için çok utanç verici olurdu. Bu yüzden elimde olan az parayla birlikte, Everest’e gizlice giriş yapmaya karar verdim. Ne yazık ki bunu yapamadan yetkililer beni yakaladı ve Everest’e çıkamadan 7.300 metrede kaldım” dedi.

Daha önce Everest isimli filmi izlediyseniz, bu işin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu biliyorsunuzdur. Elbette Davy’nin hayalini gerçekleştirememesine üzüldüm ancak, hiçbir şey onun hayatından daha önemli değil. Oradaki yetkililer, aynı zamanda herkesin hayatından sorumlu oldukları için gayet doğru bir karar almışlar.