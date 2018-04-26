Evrenin Bulunan En Devasa Oluşumu Keşfedilmiş Olabilir

14 galaksinin bir araya gelmesi ile oluşan bu devasa kümenin, evrenin şu ana kadar keşfedebildiğimiz kısmında yer alan en büyük oluşum olduğu düşünülüyor.

Günümüzde teleskoplar o kadar gelişmiş durumdaki, evrene dair keşiflerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Artık yalnızca kendi galaksimizi değil, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksileri bile keşfedebiliyoruz ve bu bize evreni daha iyi anlama imkanı sağlıyor. İşte bu gelişmiş teleskoplar, astrofizikçiler için son derece önemli bir buluşa imza attı.

Uluslararası bir araştırma ekibi, yapılan çalışmalar esnasında galaksilerden oluşan yoğun bir gökada kümesi keşfetti. Astrofizikçiler bu durumu 'olağanüstü bir durum' olarak nitelendiriyor. Araştırmanın devamında elde edilecek bilgilerin ise evreni ve oluşumunu anlamak için çok önemli bir kaynak olacağını söyleniyor. Aynı zamanda yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerin, evrenin oluşumuna dair düşüncelerimizi de değiştireceği düşünülüyor.

Samanyolundan 12.4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bu galaksi kümesinin, galaksimizde 1000 kat daha hızlı yıldız oluşturduğu düşünülüyor. Boyut olarak da galaksimizde kat kat büyük olan bu kümenin kapladığı alan ise Samanyolu'ndan yalnızca üç kat büyük bir alana sıkışmış durumda. Aslında galaksiler, galaksi kümeleri gibi erken dönem oluşumlarının gözlemlenmesi çok beklenen bir durum ancak keşfedilen bu galaksi kümesinin boyutu ve oluşumun hızı onu diğer keşiflerden ayırıyor.