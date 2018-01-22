Hindistan Eğitim Bakanı, Evrimi Müfredattan Kaldıracak

Hindistan Eğitim Bakanı, maymunun insana dönüştüğünü gören kimsenin olmadığı gerekçesiyle evrimin bir mitten ibaret olduğunu açıkladı.

1,324 milyar insanın yaşadığı Hindistan, yazılım ve teknoloji alanında sergilediği başarılarla çok konuşuluyor. Ülkedeki eğitim seviyesi çok yüksek olmamasına rağmen bazı öğrencilerin yazılım başta olmak üzere teknoloji alanında çok başarılı olduğunu görüyoruz. Ülkenin Eğitim Bakanı Datyapal Singh, yazılım ve teknoloji alanında başarılı olan insanları karşısına alacak çarpıcı açıklamalar yaptı. Hindu milliyetçi Başbakan Narendra Modi tarafından bu Eylül ayında yüksek eğitimden sorumlu devlet bakanı olarak atanan Singh, Darwin tarafından ortaya atılan ve günümüzde neredeyse “bilimsel bir gerçek” olarak kabul edilen evrim teorisini yanlış ve mitten ibaret olan bir şey olduğunu açıkladı. Singh, aynı zamanda evrim teorisi için "bilimsel olarak yanlış" demeyi de ihmal etmedi.

Evrim teorisinin bilim derslerinden kalkması gerektiğini açıklayan Singh, gerekçe olarak bunu atalarının görmediğini söyledi. Singh, “Atalarımızın bir maymunun insana dönüştüğünü gördüklerinden hiçbir yerde söz edilmiyor. Okuduğumuz kitaplarda ya da ninelerimizin, dedelerimizin bize anlattığı masallarda böyle bir şey geçmiyor” dedi.

Hindistan’da özel bir TV programına katılan Singh, bu açıklamalarını bilim insanı olarak da doğrulayabileceğini açıkladı. Darwin’in evrim teorisine tüm dünyanın karşı çıktığını söyleyen Eğitim Bakanı, “Darwinizm bir mittir” diyerek ülkeyi ikiye ayırdı. Singh, insanlığın tüm sorularını Hindiuzm’in kutsal metinlerinde cevaplayabileceğini savundu.

Singh’in bu açıklamaları Hindu milliyetçileri tarafından doğru kabul edilmesine rağmen, Hindistan’ın adını tüm dünyaya duyuran yazılım, teknoloji ve bilimsel sektördeki kişilerin tepkisini çekti. Singh’in şu anda elinde tuttuğu güç düşünüldüğünde yaptığı bu söylemler, derece tehlikeli olarak nitelendiriliyor. The Wire sitesi, “Singh’in açıklamalarını tehlikeli buluyoruz, çünkü okullarda müfredatı ve kitapların içeriğini değiştirme yetkisine sahip” diyerek, olayın ciddiyetini vurguladı.

Hindistan’da yüzlerce bilim insanı bir araya gelerek Singh’e açık bir mektup gönderdiler. Mektupta, “Bilim dünyasının evrim ilkesini reddettiğini söylemek önemli bir yanlıştır. Tam tersine yeni keşifler, Darwin’in kuramını destekleyen yeni kanıtlar sunuyorlar. İnsan, maymun ve büyük maymunların ortak bir atası olduğu, inkar edilemeyecek kadar çok bilimsel kanıt içeriyor” denildi. Günümüzde evrim teorisi genel hatlarıyla kesinleşti. Yalnızca etrafında şekillenen ufak detaylar bilinmeyen olarak kaldı. Bu yüzden bilim insanları ve milyarlarca insan, yapılan araştırmaların da etkisiyle evrim teorisini bilimsel gerçek olarak kabul ediyorlar.

Peki, sizce Singh görüşlerinde haklı mı? Evrim teorisi yanlış bir şey mi? Yorumlarınızı bekliyorum.