F Klavyenin Mucidi İhsan Yener Adına Düzenlenen Klavye Şampiyonası Rekor Katılımla Sonuçlandı

F Klavyenin Mucidi İhsan Yener adına düzenlenen 2017 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası’nda katılım rekorunu tazeleyerek 54 şehir ve 204 okuldan toplam 862 kişinin katılımıyla sonuçlandı.

Geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan ve Türkiye’ye F klavyeyi kazandıran, aynı zamanda 83 ayrı dünya şampiyonluğu bulunan mucit İhsan Sıtkı Yener adına düzenlenen 2017 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası, rekor bir katılım ile sonuçlandı.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen, Anadil ve Çok Dilli (16 dil) ayrımıyla 2 yarış türü olarak 2 Ocak - 21 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2017 Türkiye İhsan Yener Klâvye Şampiyonası’nda toplamda 862 kişilik katılım ile ilgi artmaya başladı.

0-12 yaş, 13-16 yaş, 17-20 yaş ve 21-99 yaş arası kategorilere bölünmüş olan yarışmada dakikada 71 sözcük yazabilmiş ortaokul öğrencisi olan Efe Abdullah Taner ana dil yarışındaki 0-12 yaş kategorisinde birinci olurken, yine aynı kategorinin çoklu dil yarışmasında ise 16 dili ortalama 46 sözcükle yazan ilköğretim okulu öğrencisi Ahmet Yasin Akmeşe birinci olarak tamamladı.

Aşağıdaki listeden tüm kategorilerde dereceye girenleri görebilirsiniz;

2017 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nda Dereceye Girenler

Peki, bu başarılı arkadaşların yanı sıra siz dakikada kaç kelime yazabiliyorsunuz? Bu yarışmada başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yorumlarda bizlere bildirebilirsiniz.