Sosyal medya devi Facebook, artık dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden ve reklam devlerinden birisi. Fakat büyük olan her şeyin sıradanlaştığı dünyada skandallardan payını alıyor. Kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, üzerine düşeni yapıp hataları kabul ettiği bir mesaj yayınladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya mecrası ve hatta mecralarının sahibi, her gün milyarlarca mesajın gönderildiği WhatsApp’ın üst şirketi, reklam ve toplumsal algı yönetimi devi Facebook, 14 yaşına girdi. 2025 yılının, Facebook kurulduğu 2004’ten daha yakın olması gerçeği ile soğuk bir duş aldığımız şu günlerde, duygularımız bile dijitalleşiyor.

Hayatımızın büyük kısmını ekranlara bağlamamıza neden olan Facebook, sunduğu hizmetlerin saptırılmasından dolayı son 3-4 yıldır feci krizler atlattı. En son 2016 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde, ırkçılık, bireysel silahlanma ve diğer kutuplaştırıcı söylemlerin yayılmasına, Rus destekli aktörlerin Trump’ı destekleyen reklamlar yayınlamasına izin veren dev şirketin otoritesi tartışılıyor.

Hata üstüne hata yapan Facebook, okyanusları dolduran sular kadar büyük itibarını buharlaştırmaya devam ediyor. Şu anda kurucusu olduğu platformun CEO’luğunu üstlenen Mark Zuckerberg, kişisel profilinden yayınladığı bir mesajla adeta sorgu odasında köşeye sıkışmış bir sanık gibi itiraflarda bulundu:

“Harvard’daki yurt odasından nerelere geldiğimizi ve ne kadar daha ileriye gideceğimizi düşünmek istiyorum”

19 yaşındayken kurduğu Facebook hakkında samimi ifadelerde bulunan Zuck, büyük işletmelerin patronlarında görmeye alışık olmadığımız bir alçak gönüllülükle konuşuyor.

Yıllar boyunca yaptıklarını itiraf ettiği yazısında, “onlarca teknik hata ve sayısız kötü anlaşmaya” dikkat çeken Zuckerberg, ayrıca yanlış kişilere güvendiğini ve yetenekli insanlara yanlış roller verdiğini söylüyor. Önemli trendleri takip edemediğini ve önemli insanlara karşı oldukça yavaş aksiyon aldığını dile getiren Zuckerberg, hatta başarısız olan bir ürünü piyasaya sunduklarından dahi yakınıyor.

İlk faaliyete geçtiği ayda 2 milyondan fazla üye kazanan platformun kurucusu olarak Zuckerberg’in erken yaşına rağmen bazı bilge kararlar aldığı bir gerçek. 2017’nin son çeyreğinde inanılmaz bir gelir düşüşü kaydeden şirket, politik krizlerden sonra mali krizlerle de başa çıkmak zorunda kalıyor.

Zuckerberg: “Tekrar başarısız olacağız”

Zuck, hataların şirketin başarısının bir parçası olduğunu ve düşüşlerin ilerlemek için tek yol olduğunu söylüyor. Facebook’un bir dev olabilmek için uzun süre çabaladığını ve şu anki konumu göz önünde bulundurarak savunacak çok az şeylerinin olduğunu dile getiren CEO, “Bu yolcuğun başındayız ve iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu odak her zaman bizim gücümüz olmuştur ve bu yıl da odağımız değişmeyecek” gibi iddialı açıklamalarda bulundu.

Eleştirmenler ve medya, dev şirketin ABD seçimlerinde politik açıklar yaratıp ülke dışı müdahalelere izin verdiğinin altını çiziyorlar. Hatta bu tehlike seçim arifesinde olan diğer bütün ülkeler için de geçerli. Şu an bile ülkemizin yürüttüğü Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin sayısız gerçek dışı haber dönüyor. Bu haberler, ülke dışındaki aktörler tarafından kontrol ediliyorlar.

Bu elzem konuları ele alan Zuckerberg, Ocak ayında arkadaşlarımızın ve aile bireylerimizin paylaşımlarına daha çok odaklanacak yeni bir haber akışı üzerinde çalıştıklarının sinyallerini veriyor. 2017 yılında yeniden düzenlenen haber akışı kullanıcıların Facebook’ta toplam 50 milyon saat daha az vakit geçirmesine neden oldu, diğer tartışmalar da yaraya tuz bastı.

Zuckerberg, insanların Facebook’u sorgulamadan eğlenceli vakitler geçirdiği yılları özlemiş olacak ki böyle açıklamalarda bulunmuş. Fakat görünmeyen ve görülmek istenmeyen bir gerçek var: Şirketler organiktir, değişmek, tartışma yaratmak ve günü geldiğinde tarihin tozlu raflarında yer almak için yaşarlar. Yerlerine de başkaları gelir.