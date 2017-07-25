Facebook, Dokunmatik Ekranlı Akıllı Hoparlörler Üretiyor!

Facebook, Pegatron tarafından, kendisi için üretilen akıllı hoparlörleri 2018 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Facebook'un akıllı hoparlörlerinin pilot üretimleri aslında Pegatron'un Çin'deki fabrikalarında başladı bile. Pegatron şu anda, yaptıkları anlaşmalar sayesinde, Facebook için akıllı hoparlörler üretiyor. Üretilen ve üretilmeye devam edecek olan akıllı hoparlörler magnezyum-alüminyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Ayrıca 15 inçlik bir dokunmatik ekranı olacak ki, bu da LG Display tarafından tedarik ediliyor.

Google, Apple ve Amazon'daki Akıllı hoparlörlerin aksine Facebook biraz daha ilginç bir yol izleyerek akıllı hoparlörlerine dokunmatik bir ekran ekleyerek, ses tanıma özelliğini kullanmayacak gibi görülüyor. Halihazırda 15 inçlik bir ekran, kullanıcılara kolay bir kullanım sunacağından, ses tanıma sistemini bizlere hiç aratmayabilir.

Facebook'un sosyal becerileri göz önüne alındığında, cihazlarda yer alacak ekranların, fotoğraf ve benzeri içerikleri paylaşmaya da olanak tanıyacağı yönünde söylemler var.

Amazon Echo ve onun sanal asistanı Alexa, büyük başarılar elde etti. Ayrıca Apple da bu yılki WWDC'de HomePod'u duyurarak, akıllı hoparlör sektrörünü es geçmeyeceklerini dile getirdi. Apple'ın olmazsa olmazı da elbette HomePod'da yer alacak.