Facebook, 2 Milyar Kullanıcı Sayısına Ulaştı!

Facebook, kırılması zor olan ve bir bakıma sorumluluklarını da arttıracak bir rekora imza attı.

'Sosyal medya devleri' dediğimiz zaman sayabileceğimiz pek çok platform mevcut. Fakat şöyle bir tartışılmaz gerçek var ki; sosyal medyanın asıl kralı Facebook. Belki son zamanlarda Facebook, süre olarak diğer sosyal medya platformlarına nazaran daha az zaman geçirdiğimiz bir platform haline gelmiş olabilir; fakat bir Facebook hesabınızın olması, neredeyse nüfus cüzdanınızın olması gibi bir şey haline geldi.

Eğer bu söylemimizde biraz abarttığımızı düşünüyorsanız, o zaman bir de şunu duymanızda fayda var; Facebook'taki kullanıcı sayısı tam 2 milyara ulaşmış durumda. Eğer bu sayı, sizi etkilemeye yetmedi ise şöyle bir şey daha söyleyelim; dünyanın nüfusu 7,5 milyar. Ve bu 7,5 milyarın 2 milyarı Facebook kullanıyor. Bir diğer deyişle dünya nüfusunun çeyreğinden fazlasının bilgileri, Facebook'un elinde...

Bu başarının ardından, son zamanlarda sık sık yenilikler ile karşımıza çıkan Facebook, bir yenilik daha sunmaya hazırlanıyor. Buradaki adresten ulaşabileceğiniz yenilikte, Facebook'un sizin için hazırladığı videoya erişmeniz mümkün. Söz konusu 'teşekkür' videosu henüz hazır olmamış olabilir. Arada bir kontrol etmekte fayda var (ya da hazır olduğunda Facebook muhtemelen size bir bildirim gönderecektir).