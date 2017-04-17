Facebook'un canlı yayın özelliğinin kötü amaçlarla kullanılmasına devam ediliyor: Bir adam, canlı yayın esnasında yaşlı bir adamı öldürdü.

Facebook canlı yayın özelliği çıktığından beri, önü alınamayan rahatsız edici görüntülerle karşılaşıyoruz. Daha önce küçük bir kız çocuğuna tecavüz görüntüleri Facebook’ta canlı olarak yayınlanmış, yaklaşık 40 kişinin izlemesine rağmen kimsenin polise haber vermemesi büyük tepkilere sahne olmuştu. Bunun dışında sayısız intihar, yine Facebook canlı yayınlar aracılığı ile dünyaya duyurulmuştu.

Son olarak Facebook sayfasında canlı olarak yaşlı bir adamı öldürürken video çeken bir adamın görüntüleri paylaşıldı. Olay Cleveland Polis Departmanı tarafından doğrulandı ve zanlının isminin Stevie Steve Stephens olduğu ifade edildi. Aynı kişi daha önce “Paskalya günü katliamı” gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Stephens’in Facebook sayfası şu an silinmiş durumda. Olayın videosu belirli yerlerde bulunsa bile izlememek en hayırlısı olacaktır. Stephens, yaptığı açıklamalarda yaklaşık 12 - 15 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Üstelik bu cinayetlere annesi ve özel bir kadın onu aramadığı sürece dur demeyeceğini açıkladı. Daha çok insanlıktan intikam alan görüntüsü ile dikkat çeken Stephens, son derece tehlike arz ediyor. Polisler tarafından Stephens'in silahlı olabileceği ve halkın ona yaklaşmaması gerektiği açıklandı.

Facebook canlı yayın özelliğinin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elbette bu cinayetlerde Facebook suçlu değil, ancak Facebook’un canlı yayın özelliği kitlelere ulaşmayı hedefleyen kötü niyetli kişiler için uygun bir araç olarak kullanılıyor olabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.