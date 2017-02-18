Facebook’ta bir internet sitesinin viral reklamı için canlı yayın yaptığı esnada soyunan Mayple Pink Pink takma adlı Tayvanlı model tutuklandı.

Facebook, uygunsuz içerikler konusunda en iyi korumaya sahip sosyal ağlardan biri olmasına rağmen intihar ya da cinsel içerikli yayınlar konusunda bazen önceden önlem alamayabiliyor öyle ki özellikle son dönemlerde istenmeyen yayınlarla karşılaşıyoruz.

Bu olaylardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Tayvan’da gerçekleşti. Facebook canlı yayınında soyunarak bir çevrimiçi kumar sitesinin reklamını yapan Tayvanlı model Mayple Pink Pink takma adlı model yetkililer tarafından tutuklandı.

Tayvan’ın bilgisayar kanunlarını ihlal ettiği belirtilen modelin incelemeler sonucunda para cezasına çarptırılacağı söyleniyor.