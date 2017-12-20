Bu yazımızda sitelerinizin içeriklerini Facebook Messenger üzerinden takipçilerinizle paylaşmanızı sağlayan Revoice.me'yi tanıttık.

Paylaşım grubu sahibisiniz veya bir haber siteniz var ama içeriklerinizi takipçilerinize göndermekte sıkıntı çekiyorsunuz. Özellikle de yazılı içerikleri günümüzde, insanlara ulaştırmanın zor olduğu çok açık. Ayrıca bizim gibi birden çok sosyal ağda, farklı tiplerde içerikleri bir arada paylaşan bir siteyseniz, bu içerikleri ilgilenen kişilere ulaştırmak daha da zor. RSS ve Facebook Grupları bu işi belli bir seviyede yapsa da, daha etkili araçlara her zaman ihtiyaç var.

Revoice.me tam da bu ihtiyaç üzerine doğmuş bir site. İçeriklerinizi ve paylaşımlarınızı, ilgilenen takipçilerinizle Facebook Messenger üzerinden yayınlamanızı sağlayan Revoice.me kullanımı oldukça basit ve ücretsiz bir arayüz. Tek yapmanız gereken siteye girip e-mail hesabınızı girmek ve siteyi Facebook hesabınızla eşleştirmek. Daha sonra eğer sitenizin içeriklerini paylaşmak için bir Facebook Sayfası açtıysanız, yönettiğiniz sayfayla uygulamayı eşleştirmeniz yeterli.

Daha sonra site sizin için özel bir paylaşım profili açıyor ve bu profil sayfanızı, sizi Facebook Messenger'dan takip etmek isteyen takipçilerinizle paylaşmanız yeterli. Takipçileriniz yukarıdaki örnek sayfada da göründüğü gibi kişiyi Messenger üzerinden takip ediyorlar. Sonrasında tek yapmaları gereken şey, sizin için özel oluşturulmuş paylaşım botunun kendilerini mesaj göndermesi için izin vermeleri. Bu işlemi yaptıktan sonra Facebook Sayfanızda yaptığınız her paylaşımın bildirimi, Facebook Messenger üzerinden ilgilenen kişilere gidiyor.

"Tamamen ücretsiz kullanılabilen sitenin, eğer reklamsız ve daha ince ayarları yapabildiğiniz versiyonunu kullanmak için ayda 29 dolarlık bir üyelik sistemi var. Ancak ücretsiz versiyonu gayet iyi çalışıyor."

Elbette Facebook Sayfalarından yine isteyen kişiler bildirim alabiliyor. Ancak Facebook içi bildirimler takipçiler için bir süre sonra hiç bakılmayan bir yer halini alabiliyor. Siteye buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi Facebook Messenger üzerinden takip etmek ister miydiniz?