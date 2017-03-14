Facebook Mobil Uygulama Geliştiricilerinin Kalbini Çalacak!

Mobil uygulama yazmak gittikçe kolaylaşıyor. Facebook'un React Native projesi yazılımcıların hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

Aklınızda bir mobil uygulama fikri mi var? Hem Android hem iOS için geliştireceğiniz fikri, Facebook’un React Native aracını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Create React Native App (CRNA) aracı sayesinde iOS için bir uygulama geliştirmek amacıyla bir Mac’a ya da Android uygulaması geliştirmek için Android Studio gibi aracı programlama araçlarına gerek kalmıyor. Yani hiçbir yere bağımlı olmanıza gerek kalmadan, fikrinizin peşinden kolayca gitmenizi sağlayan enfes bir proje ile karşı karşıyayız.

Hepsine ek olarak kameralar, kişiler, haritalar ve Facebook kimlik doğrulaması gibi özellikleri uygulamanızda kullanabilmek için gerekli API'lara da erişebiliyorsunuz. Başlamak için yapmanız gereken tek şey, bir proje oluşturmak ve React Native aracına birkaç komut satırı arayüzü talimatını girerek aracı yüklemektir. Ardından, mobil cihazınızdaki Expo Android veya iOS uygulamasını kullanarak otomatik olarak oluşturulan QR kodunu açıp işe koyulabilirsiniz.

Buradaki temel amaç, mobil uygulamaları Web uygulamaları kadar basit bir şekilde oluşturup test etme sürecine giriş yapmanızı sağlamaktır. Facebook'un React JavaScript kütüphanesine aşina iseniz, CRNA size hız kazandıracak ve fikirlerinizi somut bir şekilde görmenizi sağlayacak.

Ayrıca işin profesyonelleri için, şuradaki GitHub kütüphanesinde CRNA aracı ve daha fazlası bulunuyor. Kolay gelsin :)