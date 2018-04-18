Facebook, Skandallardan Sonraki İlk Değişikliklerini Duyurdu!

Cambridge Analytica isimli bir şirkete 87 milyon kişinin verisini kaptıran Facebook, her fırsatta daha çok şirketin kişisel bilgilerimizi çalmış olabileceğinden bahsediyor. Yaşanan krizler ve artan baskıdan dolayı şirket, gizlilik ayarlarına ilişkin yenilikleri açıkladı.

2.2 milyar üyesi hakkında her türlü bilgiye sahip olan Facebook, artık kesin bir şekilde biliyoruz bu verileri iznimiz olmadan kullanabiliyor. Geçtiğimiz ay 87 milyon insanın verilerini, seçim kampanyaları için araştırmalar yapan Cambridge Analytica isimli şirkete kaptırmıştı. 2016 yılında yaşanan olayların ortaya çıkışıyla ciddi bir baskı altındda kalan sosyal medya devi, veri gizliliğine ilişkin bazı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Söz konusu değişiklikler, kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında daha çok kontrol sahibi olmaları anlamına gelebilir. Ancak Facebook, özellikle Avrupa ülkelerindeki veri toplama pratiklerinden dolayı çok fazla dava ediliyordu. Hatta bu kapsamda AB üyesi ülkelerde yürürlülüğe girmesi planlanan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) isimli yasa, 25 Mayıs 2018 itibariyle uygulanmaya başlacaktı.

7 yıl önce yüz tanıma özelliği ile kullanıcıların biyometrik verilerini elde etmeye başlayan Facebook, zaten bu konuda İngiltere’den uzun süre önce yasak yedi. İngiliz kullanıcılar, Facebook’un yüz tanıma özelliğini kullanmıyorlar. O dönemde Facebook, veri ihlalleri ile ilgili bir kriz içinde olmadığı için İngiltere’nin kararına sadece İngiltere sınırları içerisinde uyum gösterdi.

Ancak 25 Mayıs’ın yaklaşması ve Cambridge Analytica soruşturmaları nedeniyle baskı altında kalınca, her zamankinden farklı olarak düğmeye basıldı. Bu haftadan başlayarak Facebook, başta Avrupalı kullanıcılar olmak üzere yeni veri güvenliği uygulamalarını kullanıma sunacak. Yürürlülüğe girecek olan GDPR yasasına göre şirketler, kullanıcının izni olmadan verilerini toplarsa ya da kullanırsa cezaya tabi tutulacaklar. Avrupalı kullanıcılar istedikleri zaman Facebook’un Veri Koruma Sorumlusu’na ulaşabilecekleri iletişim bilgilerini görecekler.

Facebook, ayrıca kullanıcıların hedefli reklamlar için kendi verilerini kullanıp kullanmamaları konusunda karar vermelerini sağlayacak. Diğer taraftan GDPR yasalarına ilişkin gelecek yeni güvenlik önlemlerinin kişileri daha fazla bilgilendirme amacı güttüğünü de belirtmek gerekiyor.

Facebook’a üye olurken hızlı bir şekilde ve çoğu zaman okumadan geçtiğimiz kullanıcı sözleşmeleri, yeni yasalar sayesinde daha açıklayıcı şekilde karşımıza çıkmaya başlayacaklar. Bunlara ek olarak yasalara uygun bazı veri paylaşımı özellikleri de eklenecek. Muhtemelen Facebook, bu yenilikler dolayısıyla daha az veri elde edip daha az paylaşabileceği için önemli ölçüde gelir kaybedecek.