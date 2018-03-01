Facebook'tan Oyun Sektöründeki Kadınlar İçin Büyük Girişim

Facebook, kadın çalışanlar için başlattığı yeni bir girişimi olan "Women in Gaming" ile oyun sektöründe daha çok kadını çalıştırmayı planlıyor.

Ünlü sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz günlerde, oyun sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen kadınlara yönelik oluşturduğu platform olan “Women in Gaming”i duyurdu. Rol modellerin ve başarı öykülerinin yer alacağı yeni platform, özellikle de oyun endüstürisinin erkek egemenliği düşünülürse, bu sektörde çalışmak isteyen kadınlar için harika bir destek olacak.

Facebook için bir sosyal sorumluluk projesinden öte, büyük bir topluluğa dönüşmesi planlanan platformda, kadın erkek eşitliğini savunmak ve bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen kadınları liderlik pozisyonuna yükseltmek amaçlanıyor.

Firma, platformu resmi olarak faaliyete geçirdiğini duyurdu. Platformun ana sayfasında ziyaretçileri Facebook İşletme Müdürü Sherly Sandberg bir video ile karşılıyor. Sandberg hazırladığı videoda, platform aracılığı ile kadınların yaşadığı zorlukları, cinsiyet ayrımlarını, umutlarını ve yaşamış oldukları hikâyeleri paylaşmaları için küresel bir topluluk kurmak istediklerini belirtiyor.

Sandberg’in videoda paylaştığı reklamlar ise ayrıca dikkat çekiyor. Sandberg videoda, kadınların oyun endüstrisinde yalnızca %23 oranında yer aldığını, ancak homojen bir dağılım için kadınların tüm yeteneklerini kullanması gerektiğinin altını çiziyor. Yeni kurulan platformda şu an için, sektördeki 20 kadına ait hikâye bulunuyor ancak, Facebook yetkilileri bu bağlamda aldığı geri bildirimlerden oldukça memnun olduğunu ve daha fazlasının ekleneceğini belirtiyor.

Platformda şu an için aktif rol oynayan diğer bir isim Facebook’un Avrupa ve Orta Doğu pazarlama ekibinin direktörü Aoife Brodigan. Brodigan, GamesBeat’e verdiği röportajda “Endüstride daha fazla kadın teşvik etmek ve sektörde kalmak istiyorsanız, güvenli bir alan yaratmalısınız.”dedi.

Bunların yanı sıra Facebook, oyun endüstrisinde yer alan kadınları E3, Gamescom ve European Women in Games Conference gibi etkinlikler düzenleyerek destekleyecek. Diğer yandan firma, kadınların çalışmalarını paylaştığı etkinlik olan “Women in Gaming stories days” yani "Oyun Sektöründeki Kadınların Hikayeleri" etkinliğine de destekleyici olacağını bildirdi.

Faceebook, bu hoş fikri ile daha çok kadını oyun endüstrisine çekecek gibi görünüyor. Platforma buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Platform şu an için İngilizce ancak yaygınlaşması durumunda platformun farklı dil versiyonları ile tekrar karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Sizce facebook’un attığı hamle umulduğu kadar iyi sonuçlar verebilecek mi?