Artık Facebook’ta Harry Potter Büyüsü Yapabilirsiniz!

Çocukluğumuzun ve aslında tüm hayatımızın en renkli fantastik dünyalarından birisi olan Harry Potter’ın ilk kitabi bundan 20 yıl önce piyasaya çıkmıştı. Facebook, bu yıl dönümünü unutmadı ve ana sayfanıza büyüler getirdi.

İnsana yaşlandığını hissettiren detaylardan birisi de Harry Potter’dır. Bir neslin çocukluğuna hükmetmiş ve her kişinin kendisine dair bir şey bulduğu hikaye evreni vardır. Hogwarts’ta geçen uzun yılların ardından toplam 7 kitap ve 8 sinema filmiyle Harry Potter, dünyanın en çok izlenen ve okunan fantastik eseri olmuştur.

Facebook ilk kitap olan Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabının üzerinden geçen 20. yılı kendine has bir şekilde kutladı. Ancak bu kez önceki örneklerine benzemeyen bir şekilde: Tek yapmanız gereken aşağıdaki kelimeleri yorumlarda ya da yeni bir gönderi içide kullanmanız:

Harry Potter

Slytherin

Gryffindor

Hufflepuff

Ravenclaw

Bu kelimeleri içinde geçirdiğiniz yazılar renklenecek ve kelimeye dokunduğunuzda ekranda küçük bir asa ile birkaç sihir sembolü belirecek. Üstelik kelimelere tekrar tıklayabilir ve aynı efekti tekrar görebilirsiniz. Ayrıca gene yorum olarak ve ya gönderi olarak "h-o-g-w-a-r-t-s.com" ibaresini tırnak işaretleri olmadan yazarsanız, sihirli şapka sizi söz konusu 4 okul grubundan birisine atıyor. İyi eğlenceler :)