Falcon Heavy Tesla Roadster'le Birlikte Uzaya Gizli Bir Mesa

Geçtiğimiz günlerde fırlatılan Falcon Heavy roketi lansmanını canlı izlemediyseniz ya da kaçırdıysanız, her ne yapıyorsanız durun ve izleyin. Elon Musk'ın şirketlerinden SpaceX tarafından fırlatılan roket, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olmasının yanı sıra uzaya bir gizli mesaj da götürdü.

SpaceX tarafından fırlatılan ve içerisinde bir Tesla Roadster araba bulunan Falcon Heavy, şimdilerde Mars'a doğru hareket ediyor. Şirket, bu başarılı misyonun yanı sıra, üç güçlendirici roketten ikisini de sağ salim yere indirerek günü oldukça karlı kapattı.

Bununla birlikte Musk tarafından kapsüle yerleştirilen Tesla Roadster'in sürücü koltuğunda da Starman isimli bir manken de oturuyor. Eğer Starman'i daha önce görmediyseniz hemen aşağıda videosunu izleyebilirsiniz.

Dünya çapında canlı yayınla yapılan lansman milyonlarca kişi tarafından izlendi ve büyük heyecan uyandırdı. Elon Musk, başarılı bir uzay görevinin yanı sıra birçok alanda büyük bir reklam kampanyası da gerçekleştirmiş oldu. Bu arada hiç kimse Starman'e Mars'a gittiğini söylemedi ancak bazı sorunlarla karşılaştığında bunu anlayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Musk, bu eğlenceli hale getirilen görevle birlikte uzaya bir de mesaj yollamayı ihmal etmedi. Musk'ın Tesla'sı Mars'a doğru ilerleyecek ve uzun yıllar Kızıl Gezegen'in yörüngesinde kalmaya çalışacak. Herhangi bir zaman diliminde herhangi bir yerde belki de Dünya dışı varlıklar tarafından keşfedilecek. Eğer o yabancılar arabayı parçalarlarsa bu mesaja nail olabilecekler. Peki mesaj ne? Elon Musk mesajı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştı:

Starman'ın arabasının devre kartı içerisinde "Dünya'da insanlar tarafından yapılmıştır" mesajı yer alıyor. Bu mesaj insanlık olarak uzaya gönderdiğimiz ilk mesaj değil ancak bir manken ve spor araba düşünüldüğünde en karmaşık yolu olabilir. Daha önce bilim insanları Voyager 1 ve 2 adlı uzay araçlarıyla Dünya'dan birçok dilden kayıtların ve hayata dair görüntülerin olduğu Altın Plak'ı uzaya göndermişti. Şimdi düşünüldüğünde bütün yaşamımızı öylece uzaya göndermek biraz yanlış gelebilir. Dolayısıyla Elon Musk'ın bu üstü kapalı mesajı oldukça güzel duruyor.



