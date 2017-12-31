Fan Yapımı Half Life 2: Episode 3 Büyük Ölçüde Tamamlandı!

Geçtiğimiz Ocak ayında ortaya çıkan fan yapımı Half Life 2: Episode 3 hikayesi, oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun neredeyse yarısının tamamlandığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Half Life 2: Episode 3 hikayesinin, fan yapımı oyununun büyük bir kısmı tamamlandı. Eski Valve yazarı Marc Laidlaw tarafından bu yılın başlarında ortaya çıkan Half Life 2: Episode 3’ün geliştirme aşaması devam ediyor. Project Borealis ismiyle geliştirilen fan yapımı Half Life 2: Episode 3 için yeni bir açıklama geldi.

Geliştirici ekipten bir Reddit kullanıcısının yaptığı açıklamaya göre, hikaye yarı yarıya oyuna aktarılmış durumda. Oyundaki AI(yapay zeka), player movement(oyuncu hareketi) ve Weapon Functionality(silah işlevselliği) gibi özellikler, genel anlamda tamamlanmış gözüküyor. Geriye daha çok yapılacak ufak testler kalmış.

Geliştirici ekip, Episode 3’ün hikayesini başarılı bir şekilde oyuna aktarmaya çalıştı. Bunu yaparken Half Life’ın o bilindik hissiyatından ödün vermemeye çalışan ekip, bu prensiplerle oyunun neredeyse yarısını bitirmiş gözüküyor.

Ekip, fan yapımı oyunda Gravity Gun ve Spas-12 shotgun için 3D görseller paylaştı. Project Borealis, Half Life 2: Episode 3’ü 2018’de çıkarmayı umuyor. Peki, yıllardan beri yollarını gözlediğimiz Half Life 3 yerine, fan yapımı da olsa en azından yeni bir hikaye görmek hoş olur mu?