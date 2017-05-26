Far Cry 5'in Karakterlerinin Tanıtıldığı 4 Fragman

Far Cry 5 hakkında merak edilen birçok soruyu gidermemizi sağlayacak 4 fragman geldi. Müttefiklerimizi ve oynayacağımız ortamı tanıdığımız fragmanlar, beklentileri tavan yaptırdı.

Bir süredir en çok konuşulan oyunlardan birisi olan Far Cry 5’ten, oyunun teması ve gelişecek olaylar hakkında bilgi sahibi olduğumuz 4 muhteşem fragman geldi. Bunlardan 3 tanesi karakterlere yönelikken, bir tanesi genel oyun ve kasabaya yönelik. Far Cry Primal’dan sonra vahşi batıda geçek gibi söylentilerin aslının olmadığını gördüğümüz bu videolarda, oyunun günümüzde geçeceğini öğrenmiş olduk.

ABD’nin Montana eyaletinde yer alan hayali ilçe Hope Country’de gerçekleşecek olayları göreceğimiz oyunda, oyuna şerif yardımcısı olarak başlayacağız. Ubisoft’un beklentileri tavan yaptırdığı videolardan gördüğümüz kadarıyla 3 müttefikimiz bulunacak. Bir barmen, bir papaz ve pilottan oluşan müttefiklerimiz ile ilçedeki kötülükleri yok etmeye çalışacağız. Müttefiklere kısaca göz atmamız gerekirse;

Mary May: “The Spread Eagle” isimli kuruluşta barmenlik yapan hanım ablamız gerçekten çok tarz bir bayan. Babası öldürüldü, annesi ve kardeşlerine el koyuldu. Mary'nin bize hikayesini anlattığı sırada gitgide daha kızgın hale geldiğini görüyoruz. Bu da öfkeli bir karakter olacağı anlamına geliyor.

Jerome Jefries: İlçenin papazı Jeffries, normal papazlara benzemiyor. 'Ben onların çobanı değilim, o zaman kurt olmalıyım' diyen papaz, oyunun en sevilen karakterlerinden birisi olacak gibi duruyor.

Nick Rye: Doğmamış oğluna uçmayı öğretmek isteyen bir pilot. Nick’in hem babası hem de büyükbabası, zamanında orduda uçmuş pilotlar, anlayacağınız doğuştan bir pilot. Aksiyonun bol olduğu alanlarda kendisini görecekmişiz gibi duruyor.

Fark Cry, 28 Şubat 2018’de PlayStation 4, Xbox One, Project Scorpio ve PC platformu için çıkış yapacak.