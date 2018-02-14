FBI, NSA ve CIA: "Huawei Telefonları Kullanmanızı Önermiyoruz!"

Amerika'nın en bilindik ve tepe noktasındaki istihbarat ve güvenlik birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, Huawei telefonları kullanmak güvenlik riski içeriyor.

Çin menşeli ünlü telefon şirketi Huawei, özellikle fiyat/performans telefonlara ilgi gösteren kullanıcılar tarafından sadece Çin piyasasında değil, hem Amerika hem de Avrupa çapında oldukça büyük kitlelere hitap ediyor. Amerika'nın ünlü istihbarat birimlerinin üst düzey yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Huawei telefonların kullanılmasının önerilmediği belirtildi.

Belirli dönemlerde gerçekleştirilen ve Amerika'ya yönelik güvenlik tehditlerinin istihbarat birimlerince değerlendirildiği 'Senato Güvenlik Toplantısı' kapsamında siber güvenlik, casusluk ve güvenlik tehditleri de tartışılıyor. Bu toplantı sonrasında Huawei telefonlarla ilgili 'hükümet uzantısı' olduğu yönünde şüphelerin olduğu ve hükümetle olan yakın ilişkilerinden ötürü bu telefonları kullanmanın oldukça riskli olabileceği söylenmiş. Üstelik bu güvenlik endişeleri sadece Huawei'yi kapsamıyor. Aynı şekilde yine Çin menşeli ZTE'nin de kullanılmaması tavsiye edilmiş.

Huawei cephesi de bu konuya kayıtsız kalmayarak cevabını hemen verdi. CNBC'ye demeç veren yetkililer: "Huawei, Amerikan hükümetinin Huawei'nin ticari faliyetlerini engellemeye çalıştığının farkındadır. 170 farklı ülke hükümeti ve müşteriler tarafından güvenilen bir firmayız ve herhangi başka bir firmadan daha fazla siber güvenlik riski taşımıyoruz." şeklinde konuştu.

Daha önce telefonların güvenlik riskleri ile ilgili çokça kez çeşitli tartışmalar ve yorumlar yapılmıştı ama bu üç büyük istihbarat biriminin Çin'in en büyük telefon üreticisine savaş açması oldukça enteresan. İşin içinde gerçekten bir güvenlik endişesi mi var yoksa bu politik veya ekonomik bir savaş ilanı mıdır bilemiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Huawei telefonlarla ilgili sizin herhangi bir güvenlik endişeniz var mı?