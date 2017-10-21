"Fi" Dizisinin 2. Sezonunun Yayın Tarihi Belli Oldu!

Türkiye'de en çok izlenen İnternet dizisi olma ünvanını taşıyan "Fi" dizisinin 2. sezon yayın tarihi esprili bir videoyla açıklandı!

Türkiye'deki internet kullanıcılarının %16'sının izlediği ve Güney Kore'de yayınlanan ilk Türk dizisi olmasıyla oldukça iyi bir başarı yakalayan Fi dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Puhu TV'nin resmi Youtube kanalında esprili bir video ile açıklanan yayın tarihi, aynı zamanda diziyle ilgili ilginç göndermelerde de bulunuyor diyebiliriz.

9 Kasım 2017'de Puhu TV üzerinden izleyebileceğiniz Fi dizisinin ikinci sezonuyla birlikte, aslında Azra Kohen'in Fi-Çi-Pi kitap serisinin ikinci kitabı olan "Çi" isimli kitabın bir uyarlaması niteliğini de taşıyacak. Yine de izleyicilerinin, ilk sezondan sonra diziden beklentisi oldukça büyük olacak gibi.

Dizinin ikinci sezonuna neden "Çi" adı konmandığı şimdilik açıklanmış değil. Ancak "Fi" adıyla bilinen dizinin ikinci sezonu olacağı için izleyicinin kafasının karışması istenmiyor olabilir. İkinci sezon hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.