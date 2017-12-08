FIFA 18'in Yapay Zekası Hile Yapmaya Devam Ediyor!

FIFA 18, oyun zorluğunu kendiliğinden artırıp azaltan bir mekaniğe sahip. İşte bu mekaniklerde yapay zekalar saçma sapan tepkiler veriyorlar.

Geçen senelerde çıkan FIFA’lara nazaran pek çok sorunla birlikte çıkış yapan FIFA 18, oyuncuları çileden çıkartmaya devam ediyor. Rekabeti artırmak için her gün farklı zorlukları oyuna ekleyen EA Sports, oyuncuları iyiden iyiye çileden çıkarttı.

Oyunda yapay zekaya karşı oynadıysanız muhakkak fark edeceğiniz bir şey var. FIFA 18’in yapay zekaları gerçekten kazanmak isterlerse bunu başarırlar. Momentum ismiyle anılan bir özellik yıllardan beri hayatlarımızda var, ancak bu olay ondan da öte. Momentum, oyun dinamiğine bağlı olarak zorluğun değişmesi olarak gösterilebilir. Yani, ilk yarı 4 gol atıp maçı garantilediğiniz maçların son 20 dakikasında 4 gol birden yemek gibi senaryolar bulunuyor. Oyuncular bu senaryoların olmasından şikayetçi değiller, şikayetçi olunan şey ise momentumum bu skorları elde etmek için hile yapıyor olması.

Böyle bir zorluğa girildiğinde takımınızdaki oyuncular oynamamaya başlıyor, kontrol ettiğiniz karakterlerin gücü 45’miş gibi davranıyor ve attığınız tüm toplar karşıdaki oyuncuların ayağına gidiyor. En profesyonel oyuncuların bile şikayet ettiği bu durum, oyunculardan gerçeklik hissini koparmış durumda. Topu rakibe kaptırabilirsiniz, ancak 5 dakika önce güzel güzel alanını savunan kendi takım oyuncunuzun hiçbir şey yokken rakip oyuncuyu geçirmesi oyunun bu konuda dengesizlik kurduğunu gösteriyor.

Oyunun ilk çıktığı dönemlerde bazı oyuncular bu hilelerin videosunu çekerek herkese bu durumları kanıtlamıştı. Oyunun çıkışının ardından uzun bir süre geçtiği göz önüne alınırsa, EA bu durumu değiştirmeyecek gibi duruyor.

Peki, siz FIFA 18’de bu tarz olaylarla karşılaştınız mı? Kendi deneyimlerime göre FIFA 18’de gerçekten böyle bir sorun hissediliyor. Umarım EA bu inadından vazgeçer ve bu tarz oyunlarda zorluğu mantık çerçevesi içerisinde tutar.