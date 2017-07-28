FIFA 18, Yeni Bir Çalım Hareketiyle Birlikte Geliyor!

EA Sports, daha önce FIFA 12 ve 13'te gördüğümüz bir çalım hareketini yeniden oyuna getiriyor

EA Sports, fazlasıyla iyi bildiğimiz bir çalım hareketini FIFA 18 ile birlikte oyunculara yeniden sunuyor; sağdan atıp soldan geçmek ya da tam tersi.

Youtuber MattHDGamer, paylaştığı videoda yeni çalım atma yöntemini net bir şekilde gösteriyor:

Bu yeni beceri, FIFA severleri ikiye ayırmış durumda. Gelmesinin güzel bir gelişme olduğunu söyleyen de var, çalım atmayı fazla kolaylaştıracağını söyleyen de. Kolaylaştıracak olmasının sebebi ise tek yapmanız gerekenin analoga iki kere basıp rakibin etrafından dolaşmak olması.

Bu yıl hikaye modunda La Liga, Bundesliga ve League 1'in de olacağı Fifa 18, 29 Eylül'de raflardaki yerini alacak.

Geçtiğimiz ay FIFA 18 hakkında hazırladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.