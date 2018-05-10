FIFA 19'dan Oyuncuları Heyecanlandıracak İlk Bilgiler Geldi!

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulan PES 2019'dan sonra, FIFA 19'a dair de ilk bilgiler ulaşmaya başladı.

FIFA serisi, Xbox 360 ve PS3'e geçiş esnasında rakibi PES'e her anlamda fark atmayı başarmıştı. PES serisinin gedikli fanları dahi, bir süre sonra daha fazla direnemeyip FIFA'ya geçiş yapmıştı. Neredeyse her yıl PES'in tüm platformlarda sattığından 4-5 kat fazla satış gerçekleştiren FIFA, bu sene de güçlü geliyor.

Dilerseniz sizler için FIFA 19'da olacağı düşünülen ve henüz hakkında resmi ağızlardan bilgi gelmeyen detayları madde madde paylaşalım.

FIFA 19'da Neler Olacak?

Oyunda bir Dünya Kupası modu bulunmayabilir. Bu özelliği FIFA 18'e kaydıran EA, içinde bulunduğumuz mayıs ayının sonlarında FIFA sahiplerine güncellemeyi ücretsiz olarak dağıtacak.

FIFA 19, PS4, XBox One, Nintendo Switch ve PC için çıkacak. PS3 ve Xbox 360 sahipleri, maalesef bu kez oyunu oynayamayacaklar.

Alex Hunter modu üçüncü sezonuyla devam edecek. Bu kez oynanış süresinin biraz daha artması bekleniyor.

Oyunda çok yüksek ihtimalle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi resmi olarak bulunacak. Konami ile anlaşmasını daha 1 sene varken apar topar sonlandıran UEFA'nın, EA ile anlaşmasına kesin gözüyle bakıyoruz.

Geçtiğimiz aylarda, "FIFA 19'da hangi stadyumları görmek istersiniz?" adıyla yapılan resmi ankette TT Arena ve Vodafone Park ilk iki sırada yer almıştı. Bu sene EA bu iki stadyumla ilgili bizlere bir sürpriz yapabilir.

Bu senenin en büyük bombası ise Türkçe spiker olabilir. Hatta size bir şey çıtlatayım: EA'in YouTube'da oldukça sevilen bir kanal olan "Sesegel" kanalının sahibi olan ve aynı zamanda PES serisine de spiker desteği sunan Hasan Mustan ile görüşmüş olma ihtimali var.

Oyunun kapağında yine büyük bir sürpriz olmazsa Cristiano Ronaldo olacak ve geçmiş senelerden alışık olduğumuz Türkiye Ligi ve Türkçe desteği de aynen devam edecek.

Şu an için oyunla ilgili bildiklerimiz bunlar. Büyük ihtimalle Dünya Kupası modunun gazı sönmesin diye, gelecek ayın ortasına (E3 2018) kadar oyunla ilgili yeni bir şeyler duyamayacağız. Yine de gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.