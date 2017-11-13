FIFA 19 Çıkmayabilir: EA'nın Oyun İçin Yepyeni Planları Var!

EA'nın önümüzdeki sene çıkaracağı FIFA 19 yerine farklı bir sisteme sahip oyun çıkabilir. EA, oyun satın alımı ile para kazanmak yerine üyelik sistemi getirmeyi hedefliyor.

EA Sports’un yıllardan beri en başarılı spor oyunları arasında yer alan FIFA serisi, önümüzdeki sene hiç çıkmayabilir. Normalde her sene Ağustos veya Eylül aylarında piyasaya sunularak yeni futbol sezonunda oyunculara yeni içerikler sunmayı hedefleyen firma, bu ritüelin yerine yeni bir sisteme geçeceğinin sinyallerini verdi.

EA’nın CEO’su Andrew Wilson’un Bloomberg’le yaptığı bir röportaj sırasında, firmanın yıllık oyun çıkarma döngüsünden vazgeçip, üyelik modeline geçebileceği açıklandı. Bu yeni sistemde, her sene yeni bir FIFA almak yerine, “365 gün live hizmeti” gibi sistemler aktif olacak.

Bu yeni üyelik sistemi oyunları nasıl etkiler bilinmiyor. Wilson’un açıklamalarında çok fazla bilgi vermemesi, yeni sistemin henüz çok yeni olduğunun bir göstergesi oldu. Belki de FIFA ismiyle tek bir oyun çıkacak ve her sene bu oyuna yeni özellikler eklenecek. Bu sayede her sene yeni oyun satın alıp yeni mekaniklerle oynamaya çalışmak yerine, aylık veya yıllık ücret ödeyerek “FIFA” isimli bu oyuna sahip olabileceğiz.

Peki, sizce FIFA düzgün giden sistemi bozmadan devam etmeli mi yoksa üyelik sistemi sizin için çok daha iyi mi olur? Sanırım bunun cevabı, oyunun üyelik sistemi için istediği para ve bu sisteme göre nasıl güncel kalabileceğiyle ilgili soruların cevaplanmasıyla ortaya çıkacak.

Oyun sektörü ciddi anlamda büyük değişiklikler gösteriyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu anda kullandığımız sistemden çok daha farklı bir sisteme geçiş yapabiliriz.