Files Go'nun Beta Sürümü Play Store'da İndirmelere Açıldı!

Google, Android kullanıcılarından daha fazla geri bildirim alabilmek için Files Go Beta'yı Play Store'da indirmelere açtı.

Google, yeni dosya yönetim ve paylaşım uygulaması olan Files Go’nun beta sürümünü Play Store’da resmi olarak indirmelere açtı. Son derece hafif ve kullanışlı bir uygulama olan Files Go ile cihazınızdaki tüm dosyalara ulaşabilir ve diğer Files Go kullanıcıları ile kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Cihazınızın çok daha performanslı çalışmasını sağlayan Files Go’nun temel özellikleri şunlardır:

Nadiren kullandığınız ya da kullanmadığınız uygulamaları kaldırmayı önerir.

Birden fazla kaydedilen fotoğrafları bildirerek depolama alanında yer açmanızı sağlar.

Önemli dosyalarınızı daha hızlı bulmanızı sağlar.

Dosyaları çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Son derece hafif bir uygulama olduğu için cihazınızı yormaz.

Files Go henüz beta aşamasında olduğu için çok kararlı bir şekilde çalıştığını söyleyemeyiz. Yine de Files Go Beta’yı denemek isterseniz buraya tıklayarak indirebilirsiniz.