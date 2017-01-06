Türkçe ve Yabancı Film Önerileri (2017)

Bu yıl televizyon, bilgisayar başına oturup izlemeniz gereken ve pek bilinmeyen 10 filmi listeliyoruz.

1- The Man from Earth (2007) - IMDB: 8.0

Bilim-Kurgu türünün oldukça güzel örneklerinden biri olan The Man from Earth, Türkiye’de “Dünyalı” adıyla yayınlandı. Senaryosunu Jerome Bixby'nin yazdığı filmin yönetmeni Richard Schenkman'dır.

Konusu:

John Oldman adında bir tarih profesörünün bir anda istifa edip üniversiteyi bırakma kararını almasına anlam veremeyen meslektaşları mantıklı bir açıklama için Oldman’ın evinde toplanırlar. Açıklama için kendi hikayesini anlatmaya başlayan John’un oldukça farklı ve şok edici bir hikayesi vardır.

2- Sound of Noise (2010) - IMDB: 7.3

Yaşamın Ritmi adıyla Türk sinemalarında yayınlanan Sound of Noise, oldukça komik bir yapım olarak dikkatleri çekiyor. Ola Simonsson’ın yazarlık ve yönetmenlik yaptığı film, farklı komedi türleri için hoş bir örnek.

Konusu:

Bir grup sağır polis tamamı perküsyonist olan ve tüm şehri müzikleriyle terörize eden anarşist grubun peşine düşer ve bu kovalamacada beklenmedik birçok olay yaşanır.

3- Anayurt Oteli (1987) - IMDB: 7.9

Yusuf Atılgan’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Anayurt Oteli, Ömer Kavur’un başarılı bir yönetmenlik örneği, Macit Koper’in ise muhteşem oyunculuğuyla dikkat çeker.

Konusu:

Küçük bir Anadolu kasabasındaki Anayurt Oteli'nin yalnızlıktan kurtulamayan otel müdürü katibi Zebercet, birbirine benzeyen sıradan olaylar içinde iç dünyasındaki fırtınaları dizginlemeye çalışan biridir. Günün birinde, bir gece vakti Ankara Treni ile gelen güzel ve

gizemli bir kadının her zamanki müşterilerin arasına katılması onun tekdüze yaşamını hareketlendirir.

4- Ink (2009) - IMDB: 7.0

Bilim-kurgu ve fantastik yapıda olan Ink, Jarmin Winans yönetmenliğinde çekilmiş, özellikle torrent dünyasında dikkat çeken bir film olarak 2009 yılında yapıldı.

Konusu:

John Sullivan adındaki bir iş adamı alelacele arabasına biner. Sokakları hızla gezmeye başladıkça stresli görüntüsü şiddetle artmaktadır. Trafik ışıklarına geldiğinde ise bacağına kahve dökülen bir adamın dikkatsizliği yüzünden kaza geçirir. Bilinci kapandığında, genç kızı Emma ile oynamayı hayal eder. Emma kaçırılmış gibi davranır ve John'a "canavarlardan" bahseder ve onu kurtarmasını ister, ancak John kızgındır ve gidip annesine söylemesi ister. Ardından yardım etmeye karar veren John’u Emma da gülümser ve onu kucaklar.

5- Mr. Nobody (2009) - IMDB: 7.9

30 Seconds to Mars’ın solisti olan Jared Leto’nun aktörlük kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan Bay Hiçkimse, Jaco Van Dormael’in de başyapıtı denilebilecek kadar sağlam bir film olarak dikkat çeker.

Konusu:

Bay Hiçkimse, 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlü olan 117 yaşındaki Némo adlı bir adamdır. Ölüm döşeğindeki Némo, genç bir çocukken bir peronda durduğunu hatırlar. Tren kalkmak üzeredir. Annesiyle birlikte mi gitmeli, yoksa babasıyla mı kalmalıdır? Bu karar, sonsuz sayıda olasılığı doğuracaktır..

6- Tabutta Rövaşata (1996) - IMDB: 7.9

Başrolünü Ahmet Uğurlu’nun harika yaptığı 1996 yapımı bir Derviş Zaim filmi olan Tabutta Rövaşata, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu ile dördü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden olmak üzere 12 ödül kazanarak ne kadar iyi bir yapım olduğunu bizlere gösterir.

Konusu:

Rumeli Hisarını mesken tutan, araba tutkunu Mahsun, evsiz-barksız işsiz ve kimsesi olmayan bir garibandır. Tüm dostları balıkçılardır. Sabahçı kahvesindeki çay borçlarına kadar her şeyine balıkçı dostlarından Reis'in sahiplendiği Mahsun, otomobil çalarak yaşamını sürdürür. Yaşamındaki tek tutkusu arabalardır. Geceleri çaldığı arabaları sabaha dek gezdikten sonra yerlerine bırakır. Reis'in sayesinde kahvenin tuvaletine bakma işini üstlenen Mahsun, bir gün kahveye gelen eroin bağımlısı kıza aşık olur. Birden dünyası değişen Mahsun, hiçbir karşılık beklemeden, yatacak yeri olmayan kıza odasını açar. Ne var ki beyazcı kız, Mahsun'un saf dünyasında bir düş kırıklığı yaratacaktır.

7- Boy A (2007) - IMDB: 7.7

Türkçe adıyla İsimsiz Çocuk olarak anılan John Crowley filmi Boy A, Jonathan Trigell’ın aynı adlı roman uyarlamasıdır. Drama dalında oldukça başarılı bir yapım olan Boy A BAFTA’dan En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Andrew Garfield tarafından başrol üstlenilmiştir.

Konusu:

Genç bir adam yıllarca cezaevinden çıkarılmış ve yeni bir kasabada yeni bir kimlik kazanmıştır. Ona baba gibi davranan bir adamın yardımıyla bir iş bulur ve arkadaşlar edinir. Aynı zamanda çekingen bir şekilde merhametli bir kızla ilişki başlatır. Ama işlemiş olduğu ağır suçun sırrını saklama ona ağır gelir ve geçmişinden kaçmanın o kadar kolay olmadığını fark eder.

8- No Man's Land (2001) - IMDB: 8.0

Türkçe’de Tarafsız Bölge olarak geçen No Man’s Land, Bosna Hersek yapımı ve Bosna Savaşı’nı anlatan oldukça etkili bir dram filmi olarak dikkat çeker. Yönetmen Danis Tanovic’in efsanevi yapımı olarak kabul edilen No Man’s Land’in bir de Oscar’ı bulunmakta.

Konusu:

Bosna Savaşı’ndaki çatışmalardan sonra bir Bosnalı ve Bir Sırp iki yaralı asker, tarafsız bölgede kendi siperlerinden birbirlerine bakarlar. Karanlıkta bekleyen iki askerden bazen biri, bazen öteki bir silahıyla etrafı kolaçan ederken, bazen de ikisi aynı anda siperden silahlarıyla bakarlar. Bir başka yaralı Bosnalı geldiğinde işler karmaşıklaşır, ancak gelen asker mayına basmıştır ve hareket edemez.. İki adam beyaz bayrakları dalgalandırmak için iş birliği yapar, arasındaki sınırı BM olarak adlandırırlar. Ardından bir İngiliz muhabir ve bir Fransız çavuş ortaya çıkar.

9- He Was a Quiet Man (2007) - IMDB: 6.9

Frank Cappello’nun drama filmi olan Sıradan Bir Gündü, Christian Slater ve Elisha Cuthbert’ın başrollerinde yer aldığı bir yapımdır. Farklı festivallerden 4 farklı ödül alan yapım, farklı bir işleniş tarzıyla dikkat çeker.

Konusu:

Sorunlu bir yalnız olan Bob Maconel, Los Angeles'taki ofisinin bulunduğu kulenin patladığını düşünmektedir. Meslektaşlarını ve kendisini öldürmek düşüncesiyle ofise bir silah götürür ve evdeyken balıklarıyla kendini cesaretlendirecek konuşmalar yapar. Müdürü onun gururunu yerler önüne sererken mermisini düşüren Bob, düşürdüğü mermiyi ararken bir arkadaşı onun planladığı şeyi yapar. Bob bir kahraman gibi ağır yaralanmış, muhteşem gülüşlü kadına yardım eder. Bob kadına yardım edebilecek midir? Yoksa, herkesin dediği gibi Bob gibi adamlar için bu imkansız bir şey midir?

10- Following (1998) - IMDB: 7.6

1998 yapımı olan ve Türkçe adı Takip olarak geçen Following, Chistopher Nolan’ın bilinmeyen yapımlarından biri olarak dikkat çekmekte. Dram ağırlıklı olan yapım, Nolan’ın ilk yönetmenlik demenesidir.

Konusu:

Mücadeleci bir işsiz genç yazar Londra sokaklarında yabancıları takip etmektedir. Başlangıçta kendisine sıkı kurallar koyar. Fakat sonra bütün bunlardan vazgeçer ve güzel görünüşlü, siyah takım elbiseli, yakışıklı bir adama odaklanır. Takım elbiseli adam takip edildiğini fark eder ve Genç Adam’la çabucak yüzleşerek kendini ''Cobb'' olarak tanıtır. Cobb bir hırsız olduğunu açıklar ve Genç Adam'ı çeşitli hırsızlıklarda kendisine eşlik etmesi için davet eder.