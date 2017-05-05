Terminatör 2 Efsanesinin Yeni Fragmanını Gördünüz mü?

Günümüzde artık birçok kült yapımın restore edilmiş haline kavuşmak mümkün, tabii oldukça masraflı ve ince detaylarla uğraştırdığı uzun süren çalışmaların ardından...

Gelişen teknoloji sayesinde sanki filmleri yeniden izliyormuş hissi uyandıran teknolojiyi televizyonlarımızda tekrar yayımlanan restore edilmiş Yeşilçam filmlerinden hatırlarsınız. Vaktinde tüm dünyayı sarsan yapımların tekrar yenilenmesi ve günümüz görüntü teknolojisine uyarlanması, hakikaten bambaşka bir his.

Bugün, James Cameron'un başyapıtı olan Terminator 2: Judgment Day'ın bu yaz yeniden 3D olarak piyasaya sürülecek versiyonundan bir fragman yayımlandı. Artık heyecan verici olmayan bir teknoloji olsa da 3D'yi tertemiz görsel efektleri böyle bir yapımda görmek muhteşem.

Yukarıdaki görselin sol tarafında, 1991’deki orijinal fragmanından bir ekran görüntüsü görüyorsunuz. Sağdaki, 2017 versiyonun tam 4K restorasyonla canlanmış hali.

İyi bir karşılaştırma için öce eski fragmanı daha sonra hemen altındaki yeni fragmanı izlemenizi tavsiye ediyoruz. İyi seyirler :)

1991:

2017: