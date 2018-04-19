Ford 2018 Cobra Jet Mustang Satışa Çıkmaya Hazırlanıyor

İlk Cobra Jet modelini 50 yıl önce tanıtan Ford, aracın 50. yıl dönümüne özel olarak şu ana kadarki en hızlı Mustang olacak 2018 Cobra Jet'i satışa sunmaya hazırlanıyor.

Amerikan otomotiv devi Ford, Cobra Jet Mustang’in 50. yılına özel olarak ikonik modelini yeniden hayata döndürüyor. Ford’un açıklamasına göre yeni 2018 Cobra Jet Mustang, 5.2 litrelik Coyote V8 motoru ile şu ana kadarki en hızlı Mustang olacak ve 400 metreyi sadece 8 saniyede katedebilecek. Bu süreçte de saatte 240 kilometrelik maksimum hıza ulaşabilecek.

Sonuçta bir Cobra Jet Mustang aldığınızda anahtar teslim bir yarış otomobiline sahip oluyorsunuz. Bu nedenle araç 4 bağlantılı süspansiyon, 9 inçlik katı arka aks, NHRA-ready koruma kafesi, kalkış yarışları için Coilover süspansiyon ve 50. yıl özel çıkartmaları ile kendini her açıdan özel kılmaktadır.

Eğer bir 2018 Cobra Jet Mustang’e sahip olmayı düşünüyorsanız kesinlikle acele etmelisiniz. Çünkü Ford, bu özel araçtan yalnızca 68 adet üretecek. Aracın yarış kırmızısı ve Oxford beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Aracın satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.