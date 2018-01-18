FOX, Alien Serisi İçin Sega'nın Çizgisinden Ayrılıyor

Sega'nın yayıncılığı ile yayınlanan Alien oyunları sonrası, seriyle ilgili FOX kendi planlarını devreye sokmayı düşünüyor.

En son 2014 yılında Sega yayıncılığında oyuncularla buluşan Alien: Isolation, markanın dirilişi açısından oldukça sağlam bir oyun olmuştu. Steam'de oyunculardan 9/10 puan alan ve Twitch'te her gün binlerce kişi tarafından yayını yapılan oyun, büyük bir başarıyı da beraberinde getirmişti. Buna karşın oyunun haklarını elinde bulunduran Fox, oyun sektörüne bu yapımla girmeyi düşünüyor.

Fox'un planlarını devreye sokması ilk olarak oyunun yapımcısı Cold Iron Studios'u satın alıp bünyesine katmasıyla gerçekleşti. Yeni Alien oyunu üzerinde çeşitli fikir alışverişleri sonrası, Sega'nın evreninden tamamı ile ayrılan farklı bir oyun yapılmasına karar verildi. Öncelikle planlanan ilk şey, oyunun daha aksiyon-tabanlı bir yapıya büründürülmesi. Sanıyorum gedikli Alien fanlarını daha baştan irite edecek olan bu fikir oyunun tüm yapısını değiştirecektir.

Bunun dışında FoxNext Games, oyunu 'kalıcı bir seri' haline getirmekten bahsediyor. Bunun anlamı, eklentilerle desteklenen, uzun vadede oyuncuların hem para hem de zaman harcayacağı bir oyun yapısı olması. Açıkçası bu da oyuncular için çanların çaldığı anlamına geliyor biraz. Bakalım önümüzdeki günlerde alacağımız haberler güzel olacak mı ama Fox'un seri ile ilgili verdiği kararlar ilk etapta çok da umut verici olmadı diyebiliriz.