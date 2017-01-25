Fox'tan X-Men Dizisi Geliyor!

Dizi sektöründe yavaş yavaş varlıklarını arttıran süper kahramanlara mutantlar da ekleniyor.

Yaklaşık bir 10 senedir beyaz perdeyi adeta esir alan süper kahraman akımı, birkaç sene önce yavaş yavaş diziler aracılığı ile televizyon dünyasını da sarmaya başlamıştı.

Bu konuda başı çeken Marvel ve DC'ye şimdi de Fox dahil oluyor (gerçi yine Marvel aracılığı ile dahil oluyor ama neyse).

X-Men'in yayın haklarını elinde bulunduran Fox, beyaz perdede yeni bir X-Men yapılanmasına gitmeye karar vermiş, bu yapılanmanın temelini de X-Men: First Class'tan itibaren atmaya başlamıştı.

Şimdi benzer bir yapılanma televizyonda olacak. Çocuklarının mutant güçlere sahip olduğunu öğrenen bir ailenin peşlerindekilerden kaçmasını konu alacak dizi serisi, X-Men'in sinema evreninin de içinde olacak.

Henüz dizinin detayları hakkında bir bilgi mevcut değil ancak kısa süre içerisinde çoğu şey netleşecektir. Bu arada Fox'un bir nevi kardeş yayını olan FX'te de X-Men serisi ile alakalı olarak 'Legion' adlı bir dizi başlayacak.