Frenleme Sistemine Göre Yakıt Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Bir aracı durdurmak için kullandığımız frenleme sisteminin yakıt tüketimine ne gibi etkisi olduğunu açıkladık.

Eğer iyi bir sürücüyseniz, arabayla giderken yakıt tüketimini en aza indirmeye çalışırsınız. Bunu yaparken pek çok farklı detayı gözden geçirmeniz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken detaylar arasında frenleme sistemi de yer alıyor. Aracın frenleme sisteminin yakıtla ne alakası var diyebilirsiniz, ancak normal frenleme ile motor freni kullanmak arasında yakıt tüketiminde ufak rakamlar oynayabiliyor.

Yapılan deneylere göre normal fren yerine motor frenini kullanmak, gaz tüketimi konusunda daha verimli çalışıyor.

Engineering Explained isimli YouTube kanalının yaptığı testte araç, fren sıkmak yerine vites düşürülerek motor freni ile durduruluyor. Gerçek zamanlı MPG(yakıt tüketimi) oranına göre daha az yakıt tükettiği gözlemlenen araç, motoru kendi haline çalıştırmak yerine bu adımla daha verimli bir yakıt tüketimi yapıyor.

Motor Freni Nasıl Yapılır?

Motor freni, normal frenleme sisteminden çok daha etkili bir sistemdir. Vites küçülterek aracın motorda ürettiği gücü düşürerek yapılan frenleme sisteminde 5. viteste giden bir aracı, vites küçülte küçülte yavaşlatma esasına dayanır. Aracın frenleri boşaldığında ve hızlı gittiğinizde tek seçeneğiniz bu olabilir.