Friday The 13th'e Tek Kişilik 'Challenge' Modu Geliyor

Piyasaya çıktığı günden beri kendine ait kemik bir kitle edinen oyuna, hayranlarını sevindirecek yeni bir mod geliyor.

Hem filmin hayranlarına, hem de çok oyunculu gerilim oyunlarını seven kitleye hitap eden ve çıktığı günden beri bir çok yama alarak, oyuncuların görüşleri dinlenerek geliştirilmeye devam edilen Friday The 13th'e tek oyunculu 'challenge' modları ekleniyor.

İşin açıkçası şu an oyunda tek başınıza oynayamıyor değilsiniz. Ancak üzerine düşünülmüş veya özenilmiş bir mod değil. Nitekim zaten online arenada oynadığınız oyunun aynısını bir de botlarla oynuyorsunuz. Gerçek kişilerle oynadığınız hiçbir oyunu botlarla oynamak çok da keyif vermez bildiğiniz gibi. Özellikle de CS: Go gibi antrenman gerektiren bir yapısı yoksa.

Gelecek olan modun tamamında Jason ile oynayacağız ve bizden kaçmaya çalışan insanları avlamaya çalışacağız. Ama burada daha zorlayıcı etkenler devreye girecek ve tamamlanması zor olan görevler alacağız. Örneğin şu kadar insanı şu kadar sürede öldürmelisin veya şu insanı şu silahla öldürmelisin gibi talimatlar alacağız.

Yeni modla ilgili yayınlanan videoyu hemen yukardan izleyebilirsiniz. Şu an için elimizde kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, bu yeni mod oyunu satın almış olan tüm Xbox One, PS4 ve PC sahipleri için tamamen ücretsiz olarak sunulacak.