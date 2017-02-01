Galaksimiz, Kozmik Bir Halat Çekme Oyununun Ortasında mı?

Kudüs Üniversitesi'nden bazı bilim insanları, galaksimizin büyük bir güçle çekilmesinin yanı sıra muazzam bir boşluk tarafından itildiğini de savundu.

Çoğu zaman farkında değiliz ancak asla sabit durmuyoruz; ne de olsa kendi ekseni etrafında ve bir yıldızın etrafında dönen bir gezegende ve muazzam bir hızda hareket eden bir galakside yaşıyoruz.

Galaksimizin çok hızlı biçimde evrenin yoğun bir bölgesine çekildiğini düşünüyorduk. Ancak yeni bir araştırma, galaktik bir halat çekme oyununun arasında kaldığımıza işaret ediyor. Araştırmaya göre her ne kadar yoğun bir bölgeye çekiliyorsak, o kadar da karanlık bir boşluğa doğru itiliyoruz.

Uzayda Samanyolu'nu yönlendiren kuvvet onlarca yıldır bilim insanlarının üzerine kafa patlattığı bir gizem. Evrenin yoğun bir bölgesi, bizi, güneşe eşdeğer yerçekimi kuvveti ile kendisine doğru çekiyor. Bu yoğun bölge, Samanyolu Galaksisi'nden 150 milyon ışık yılı uzakta. Hatta söz konusu fenomen bilim adamları tarafından "Büyük Çekim" olarak adlandırılıyor. Bazı bilim insanları, söz konusu gücün galaksimizi eninde sonunda yok edeği hipotezini savunuyordu.

Tam bu noktada Kudüs Üniversitesi'nin araştırması gündeme geldi. Galaksimiz çekilmekle kalmıyor, aynı zamanda itiliyor. Ne de olsa fiziğin en önemli kanunlarından biri söz konusu: Her etki, kendisine eşit tam güçte bir tepkiye yol açar.

Bilim insanları, Samanyolu civarındaki galaksilerin hızlarını inceledi ve karanlık maddenin ve ışık saçan galaksilerin altında yatan kitle dağılımını çıkardı. Söz konusu 3 boyutlu harita sayesinde Samanyolu Galaksisi'nin hareket yönünü şekillendirmeyi başardı.

İddia edilen aşırı düşük yoğunluklu bir bölgenin varlığı daha önce de ortaya atılmıştı ancak gözlemlenmesi mümkün olması.