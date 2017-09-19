Galaxy Note 8'in Kullanıcısını Şaşırtan Batarya Performans

Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy Note 8'de 3300mAh batarya kullanarak herkesi şaşırtmıştı. Zira S8+ modelinde 3500mAh batarya gördükten sonra herkes Galaxy Note 8'de daha da büyük bir batarya bekliyordu.

Galaxy Note 8 tanıtıldığında Samsung’un S-Pen için batarya kapasitesinden feragat ettiğini görmek, Samsung hayranlarında küçük de olsa bir hayal kırıklığı yaratmıştı. S-Pen her ne kadar kullanışlı bir araç olsa da daha büyük bir batarya kapasitesi olduğu için çoğu kişi Galaxy S8+’ın daha mantıklı bir tercih olacağını düşündü.

Fakat Samsung, Galaxy Note 8’i deneme fırsatı bulan herkesi şaşırtmayı başardı. Görünüşe göre geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 olayları Samsung’un, daha büyük bir pil yerine daha iyi optimize edilmiş bir yazılımın şarj ömrü konusunda daha önemli olduğunu olduğunu fark etmesini sağlamış.

Galaxy Note 8’i yaklaşık bir hafta kadar kullanan Sammobile yazarı Abhijeet, cihazı çift sim kart ile kullanmasına rağmen standart günlük kullanımda S8+’tan daha uzun şarj ömrü sunduğunu söyledi. Ayrıca şarj ömrünün stabil olduğunu, her gün benzer saatlerde kullanım sunduğunu ekledi.

Standart bir akıllı telefonun pil ömrü eğer sabah tam şarj ile işe ya da okula giderseniz, akşam eve dönene kadar ya biter ya da bitmek üzere olur. Galaxy Note 8 ise, batarya kapasitesi beklenenin altında olmasına rağmen bir günü rahatlıkla çıkarıp kullanımınıza göre ikinci güne de başlayabilmenizi sağlıyor.

Peki şarj konusunda cihazın hiç eksi puan alan yanı yok mu? Elbette ki var. Standart Android sorunu; cihazı kullanmasanız dahi arka plan uygulamaları bataryayı tüketmeye devam ediyor. Gece %100 şarj ile bıraktığınız Note 8’i sabah kesinlikle %100 şarj ile bulamazsınız. Fakat bu sorun hemen her Android telefonda bulunduğu için Galaxy Note 8’i çok fazla hırpalamaya gerek yok.

Sonuçta bahsettiğimiz cihaz şu an için en güçlü donanıma sahip Android işletim sistemli akıllı telefon. iPhone’ların batarya ömrü konusunda bir iddiası olmadığını düşünürsek Galaxy Note 8 için en iyi şarj ömrünü sunduğunu söyleyebiliriz. Fakat bugün elde edilen şarj ömrü değerlerinin cihazı birkaç ay kullandıktan sonra düşeceğini kesinlikle unutmayın.