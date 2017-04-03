Galaxy S8 ile gelen 38 adet muhteşem duvar kağıdı farklı cihazlar için yeniden boyutlandırıldı.

Geçen hafta Samsung, en yeni amiral gemisi olan Galaxy S8'i duyurdu. Muhteşem bir ekran gözde oranıyla gelen cihaz donanım olarak da tatmin edici özellikler taşıyor. Elbette büyük bir ekran ve oldukça iyi renk ve çözünürlükle bu duvar kağıtları gayet dikkat çekici duruyor.

Samsungun yeni çıkarttığı cihazlar için tasarladığı duvar kağıtları zamanına göre hep muhteşem olmuştur. Galaxy S8’de devrimsel bir ekran oranı olması ise söz konusu duvar kağıtlarını farklı cihazlarda kullanmanıza pek olanak tanımıyordu.

Ancak bu sorun da çözülemeyecek bir problem değil. İşte iPhone ve PC ekranlarında da bir Infinity Display deneyimi yaşatacak toplamda 38 adet duvar kağıdının bulunduğu muhteşem paket:

1) iPhone İçin (17 Adet)



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iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



iPhone için indir



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2) Stok duvar kağıtaları, uyarlama yok (PC ve diğer cihazlar, 21 Adet)

Bu bölümdeki duvar kağıtlarının daha yüksek çözünürlüklü seçenekleri için Kaynak 1 (Alternatif) bağlantısında bulunan ".zip" dosyalarını indirebilirsiniz.



İndir (2160*1920)



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