Galaxy S8'in RAM Miktarı Belli Oldu!

Samsung'un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S8 için RAM miktarı belli oldu.

Güney Koreli firmanın gelecek amiral gemisi Galaxy S8, gayet iddialı özelliklerle geliyor gibi görünüyor. Twitter'da Galaxy C5'i fotoğrafını sızdırdıktan sonr ünlenen @mmdj_china isimli kullanıcı, şimdi de Galaxy S8 ile ilgili bildiklerini açıkladı.

Bu bağlamda Galaxy S8'in Çin modellerinin ikisi de (Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus) 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ve yine kendisine göre cihazlardaki depolama alanları 64 GB kapasitesinin altında olmayacak. En fazla depolama kapasitesi ise 128 GB olacak. Telefonun Çin pazarında yılın 15. haftasında satışa çıkması bekleniyor. Bu tarih de Nisan'ın 3. haftasına denk geliyor. Cihazın resmi duyuru tarihi ise 29 Mart.

Çin menşeili modellerin RAM kapasitelerinin yüksek olmasından dolayı, Samsung'un böyle bir şey yapmış olması pek de şaşırtıcı değil. Bizce gayet güzel bir adım olmuş. Diğer pazarlarda da RAM kapasitesi aynı kalacak mı, ne çeşitler olacak, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.