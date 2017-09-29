Galaxy S8 ve S8+ İçin Android Oreo Beta Programı Geliyor!

Galaxy S8 ve S8+'ın Android Oreo'lu Geekbench puanları ortaya çıktı. Cihazların yeni Android sürümü ile Geekbench listelerinde görülmesi, Samsung'un beta programını başlatmaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Samsung, bu ayın başlarında Galaxy S8 ve S8+ için Android Oreo güncellemesi çalışmalarına başlamıştı. 2017 yılının başlarında tanıtılan amiral gemilerinin Oreo’lu Geekbench sonuçları bugün ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarının ortaya çıkması, Samsung’un birkaç hafta içinde beta programını başlatabileceğini gösteriyor.

Şirket muhtemelen şu anda CSC (ülke bazı konfigürasyon) ürün yazılımını test ediyor. Tüm testler bitip yazılım hazırlandıktan sonra sıra beta aşamasına geçecek. Bu aşamada S8 ve S8+ kullanıcıları beta programına katılarak Android Oreo’nun hazırlanma sürecinde geri bildirimleri ile Samsung’a yardımcı olabilecekler.

Şirket geçtiğimiz günlerde Galaxy S7 ve S7 Edge için yeni bir arayüz güncellemesi getireceklerini açıklamıştı. Uzmanlar, bu güncellemenin Oreo yükseltmesi ile birlikte gelebileceğini belirtiyorlar. Samsung ise Oreo yükseltme takvimi hakkında bilgi vermemek konusunda hala ısrar ediyor.

Şu an için bildiğimiz tek şey, Samsung’un hem 2017 hem de 2016 model amiral gemileri kesin olarak Android Oreo güncellemesi alacak. Çok önemli bir bilgi bu, her şirket bunu açıklamaz.