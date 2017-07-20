Game of Thrones'un 2. Bölümünde Büyük Buluşmalar Var!

Game of Thrones'un 2. bölümü için yayınlanan fragman ve görsellerde yeni ipuçları ortaya çıktı.

Game of Thrones’un 23 Temmuz’da yayınlanacak 2. bölümü yine dolu dolu geliyor. Yayınlanan fragman ve görsellerle hakkında bilgi sahibi olduğumuz yeni bölümde beklenen bazı şeyleri sizlerle paylaşacağız. Yeni görsellere göre 2. bölüm, büyük buluşmanın temellerini atabilir. Elbette Daenerys Targaryen ve Jon Snow’dan bahsediyorum. Dizinin ilk gününden beri bu ikiliyi birbirine yakıştıran insanlar, iki karakterin yollarının kesişmesini istiyorlar. 2. bölümde Jon Snow’un meclisinde Targaryen muhabbetinin dönmesi de Kuzey’in ejderhaların annesine bir ziyaret düzenlemek istediğinin kanıtı olarak gösteriliyor.

Ejderhaların annesinde yapılan toplantı Kuzey kadar kalabalık olmasa da kilit isimleri bulunduruyor. 2. bölüm fragmanında Dorne'un başındaki Ellaria Sand'i Daenerrys'in yanında görüyoruz. Sezonun ilerleyen bölümlerinde bir kadın dayanışması görebiliriz.

Bütün bunlar olurken, iki kardeşinin karşısına çıkmaya hazırlanan Tyrion Lannister ise kralın şehrini ele geçirmek için hazırlıklar yapmaktadır. 2. bölüm olmasa da yüksek ihtimal 3. bölümde bir deniz savaşı görebiliriz. Bu sezonun daha kısa süreceği açıklandığı için aksiyonun her bölümde bulunması bekleniyor. Bakalım yeni bölümde neler göreceğiz.