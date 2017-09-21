Game of Thrones'un 5. Devam Dizisi İçin Hazırlıklar Başladı

Game of Thrones, kısa süre önce duyurduğu 4 spin-off projesine bir proje daha eklediğini duyurdu.

HBO, birkaç ay önce Game of Thrones’un yakında biteceğine üzülen kitleye dizi bittikten sonra aynı evrende geçecek 4 spin-off projesinin olacağını söylemişti. Her projenin farklı yazarlar tarafından hazırlanacağı ve hepsine Gearge R.R Martin’in yardım edeceğini belirten HBO, yeni yaptığı duyuru ile beklentileri bir tık daha yukarı çıkarıyor.

Yapılan yeni resmi açıklamaya göre, 5. spin-off projesinin üzerinde çalışılmaya başlandı. Bu projeler, tek bir seneye yayılmış özgün projeler mi yoksa çok uzun yıllara yayılmış projeler mi olacak bilinmiyor, ancak her biri 10 bölümden 5 dizi ile 50 hafta daha Westeros’ta bulunmak efsane olurdu.

Yine de bu durumun daha farklı oluşacağına eminim. Kitaplarda yer alan pek çok konuya odaklanmayan Game of Thrones, bunu yaparken bu spin-off projelerini düşünmüş olabilir. Geçmişte yaşanan savaşları, Game of Thrones’un ardından oluşacak yeni düzeni ve çok daha fazlasını bu dizilerde görebileceğiz.

Yedi Krallık’ta geçmesi planlanan 5 spin-off’un en erken 2019’da yayına girmesi bekleniyor. Peki, sizce 5 spin-off projesi arasında hepsi yoluna devam edebilecek mi, edecekse bu yoğunluk dizinin ismine zarar vermez mi? Yorumlarınızı bekliyoprum.