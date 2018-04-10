GoT'un Final Sezonunda Devasa Bir Savaş Sahnesi Var!

HBO’nun ünlü dizisi Game of Thrones’un final sezonunda çekimleri 55 gün süren devasa bir savaş sahnesinin çekildiği ortaya çıktı.

Televizyon dünyasının en ünlü ve büyük yapımlarının başında gelen Game of Thrones, final sezonu çıkmadan önce sürekli yeni bilgilerle karşımıza çıkıyor. Şu sıralar final sezonu için çekimlere devam eden HBO, dizinin final sezonunda yer alan en ufak bir bilgiyi bile saklamaya çalışıyor. Şirket ve yapımcılar bu konuda her ne kadar çok dikkatli olsalar da ara ara yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor.

Yayınlanan yeni bilgiye göre Game of Thrones’un final sezonunda çekimleri tam 55 gün süren devasa bir savaş bulunuyor. Dizinin yardımcı yönetmeni Jonathan Quinlan’ın Instagram hesabından paylaşıp sonrasında apar topar kaldırdığı bir gönderiye göre dizide bir savaş sahnesinin çekimi 55 gün sürmüş. Daha önceki bölümlerde görülmeyen bir büyüklükte olması beklenen savaş sahnesi, çekim süresiyle normal film çekimlerini bile geride bırakıyor.

Quinlan’ın açıklamalarında dizinin hayranlarının 8 sezon boyunca görmedikleri bir savaş sahnesi yer alıyor ve bu sahne 55 günde çekildi. Night Dragons ismiyle anılan savaşın nerede ve nasıl çekildiği şimdilik bilinmiyor, ancak bu bilgiyle final sezonunun bol aksiyonlu olacağı doğrulanmış oldu. Savaşın ismini de göz önünde bulundurursak herkesin beklediği Akgezen savaşını göreceğiz. Dizinin son bölümlerinde yer alması beklenen bu savaş, yıllardır konuştuğumuz pek çok teoriyi de karşımıza çıkaracaktır.