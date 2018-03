Game of Thrones'ta Sevdiğimiz Oyunculara Veda Edeceğiz

Game of Thrones'un merakla beklediğimiz sekizinci ve son sezonuyla ilgili haberler yavaştan ısınıyor.

HBO’nun en popüler televizyon dizisi Game of Thrones 2019’da yayınlanacağı için hayranlarını bir süre daha bekletecek. Ancak HBO, çekimi gözlerden uzak bir şekilde devam eden diziyle ilgili ufak bilgiler paylaşmaktan kaçınmadı. Yazımız herhangi bir spoiler içermediği için devamını rahatlıkla okuyabilirsiniz.

Yapılan ifşalar, HBO'nun üst düzey tiyatro yönetmeni Francesca Orsi'nin konuştuğu Salı günü İsrail'de düzenlenen INTV konferansından geliyor. Konferansta konuşan Orsi, son sezonun hayal kırıklığına uğratmayacağına söz verdi. Daha sonra “Oyuncuların hiçbiri senaryoları daha önce eline almamıştı ve birer birer ölümlerini okumaya başladılar. Sonunda, senaryodaki son birkaç kelime, tüm ekibin gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Daha sonra seneryo 15 dakika süren bir alkış aldı.” dedi.

Tabiki de en büyük spoiler olan 'kimler ölüm seneryolarını okudu' kısmı paylaşılmadı. GoT’un 8. sezonunda birçok ölüm yaşanması oldukça beklenen bir şey ancak kimlerin ölerek sevilen diziye veda edeceği büyük merak konusu. Dizinin daha ilk sezonunda öğrendiğimiz gibi tüm karakterler ölebilir ve her an her şey olabilir.

Dizinin geçtiğimiz sezonundaysa insanlarla ölüler arasındaki büyük savaş tam anlamıyla başlamıştı. Daha sonrasında neler olacağını görmek için bir yıl daha beklememiz gerekiyor. Peki, sizce Game of Thrones’un final sezonunda gerçekleşecek büyük savaşı kim kazanacak?