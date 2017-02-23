Bazı şirketler, yıllar önce aldıkları yanlış kararın bedelini günümüzde çok ağır ödediler. Biz de o şirketlerden ve aldıkları yanlış kararlardan bahsedelim dedik.

Bazı hatalar, sosyal yaşantımızdan da birçok örnek verebileceğimiz üzere geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşmamıza sebep olabiliyor. Bu kararlar iş dünyasında alındığında ise bedelleri maddi açıdan kimsenin tahmin edemeyeceği boyutlara varabiliyor. Bazı şirketler var ki eminim hala ‘o gün o kararı almayacaktık’ diye hayıflanıyorlardır. Şimdi bu şirketlere ve aldıkları kararlara bir bakalım:

Kodak

Kodak, bundan 42 yıl önce kendilerine filme ihtiyaç duymayan bir makine geliştirmek istediğini belirten mühendise kulaklarını tıkadı. O dönem bu fikir saçma olarak değerlendirilmişti. Aldığı bu karar, dijitalleşen dünyaya ayak uyduramayan Kodak’ın 2012 yılında iflasını açıklamasının en temel sebeplerinin başında yer alıyor.

Google - Yahoo ilişkisi

Yahoo, Google’ın piyasaya çıktığı dönemde en popüler arama motoruydu ve bu şirketi rahatlıkla satın alabilecek güçteydi. Şu an Google’ın değeri 500 milyar dolar civarında. Yahoo ise her 3 haberden ikisinde ‘hacklenme’ olaylarıyla anılıyor.

Western Union

Telefonun mucidi olarak bilinen Alexander Graham Bell, 1876 yılında patentlerini Western Union’a teklif etmişti. Şirket ise bu teklifi geri çevirdi. Acaba şirket, günümüzün en büyük iletişim araçlarından olan telefonun patentine sahip olsaydı şu an ne kadarlık bir servete sahip olurdu? Sanırım tahmin edilemeyecek boyutlarda.

Blockbuster

Şu an online olarak DVD film satışları gerçekleştiren Blockbuster, zamanında Netflix’i 50 milyon dolara satın alabilirdi. Şu an bu rakamın yanına 3 adet 0 daha koysalar yine de alamazlar.

RealNetworks

Bu şirket, Western Union kadar olmasa da ilerleyen yıllarda canını fazlasıyla sıkacak yanlış bir kararın altına imzasını atmış. Tony Fadell isimli bir kişi şirkete iPod fikrini sunmuş, RealNetworks ise kendisini kapı dışarı etmiş. Apple ise Fadell’ın projesine yeşil ışık yakmış ve ürettiği iPod’lar sayesinde kendisine milyarlarca dolar ek gelir sağlamış.

Bonus: Hayatının hatasını yapan Apple hissedarı

Ron Wayne, 1976 yılında Apple’a ait %10’luk hissesini 1500 dolara satmıştı. Eğer bugün hisselerini elinde tutmuş olsaydı, şu an yaklaşık 50 milyar dolarlık bir servete sahip olacaktı.