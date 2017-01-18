Sözde Yerli Arama Motoru Geliyoo’a 15 Dolar’a Yapılan 2 Yerli Rakip: ‘Gidiyoo’ ve ‘Gelemiyoo’

Geçtiğimiz günlerden bu yana patlama yaşayan ve sizlere dün “Neden yerli olmadığını” açıkladığımız Geliyoo.com’un 15 Dolar’a satın alınmış 2 rakibi ortaya çıktı

Dün birçok haber sitesi “Yerli arama motoru geliyor!” diyerek lanse ettiği Geliyoo.com için dün sizlerle işin aslında yerli ile alakası olmadığı, 10 Milyon TL yatırım ve 10 sene değil, 100TL yatırım ile 1 saatte açılabileceğinden bahsetmiştik. Ardından Geliyoo’dan gelen açıklamayla “Bu beta kardeşim, işin aslını göstermedik daha” diyerek biraz daha saçmalayan ekip, 10 Milyon TL harcadık dediği ve ne hikmetse buna rağmen o kadar paranın üzerine yetersiz bütçe diyip “Beta testi başladı” derken de 15 Dolarlık site göstermesine güldükten sonra bu işin nasıl olması gerektiğini göstermek isteyen bazı kişiler Gidiyoo ve Gelemiyoo diye iki site ürettiler.

Gidiyoo.org

Siteyi açtığınızda Geliyoo ile bire bir aynı olduğunu gördüğümüz Gidiyoo.org’da karşımıza çıkan “Bu yerli arama motorunu 1 saat içinde 60 liraya yaptık. Peki 10 yılda harcanan 10 milyon TL nereye gidiyoo?” vurgusu güldürmekte. Aynı zamanda Mektup bölümüne tıklandığında “Gençliğe Hitabe” araması yapan Gidiyoo, “Kendimi şanssız hissediyorum” dediğinizde ise “2016 bütçe açığı” araması yapmakta.

Gelemiyoo.com

Bu sefer logoyu Shutterstock haliyle bırakan ve “Logo da stock kalsın bari” diyerek Geliyoo’nun logosuna atıfta bulunan Gelemiyoo, “Halkı kandırmayın!... Gerçek fikirler değerlensin, emekler boşa gitmesin!” diyerek de tepkisini göstermekte.

Mektup kısmında “Milenaya Mektuplar” araması yaparak tiye alan site, “Kendimi Şanssız Hissediyorum” bölümünde ise “bahtsız bedevi” araması yapıyor.

Sonuç olarak 10 yıl yerine sadece birkaç saat, hatta birkaç dahika içine oluşturulan bu siteler, Geliyoo’nun ne kadar sağlam bir çalışma olduğunu gösterebiliyor. Yalnız, yazı sonunda tekrar ve tekrar belirtelim; Tıpkı Gelemiyoo ve Gidiyoo’da olduğu gibi Geliyoo da iki kafadarın ortaya çıkardığı bir proje. Devlet ile BTK ile bakanlık ile bu projenin alakası yok. Zaten adamların amacı da “Madem bakanlık yapacak gelin hazır yapılmışı var” diyerek nem kapmak.

Eğer siz de “Yerli arama motoru” yapmak isterseniz 15 Dolar’a script satın alıp, ortalama 20TL’ye domain aldıktan sonra yine 20TL civarına bulabileceğini hosting hizmeti ile 10 Milyon TL yerine 100-150TL bütçe ile bu sitelerin aynısını yapabilirsiniz.