Gerçek Dünyanın Iron Man'i Son Uçuşunda Dünya Rekoru Kırdı!

Geliştirdiği jet motorlu kostümü ile uçabilen Richard Browning, son uçuşundaki ulaştığı maksimum hız ile dünya rekoru kırmayı başardı.

Sizce gerçek bir Iron Man zırhı yapılabilir mi? Peki, Iron-Man benzeri bir kostüm ile uçmak mümkün olabilir mi? Eğer cevabınız ‘Hayır’ ise bunu bir de Richard Browning’e söyleyin. Zira kendisi son test uçuşunda Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Richard Browning, bir İngiliz mucit ve girişimci. Gravity Industries’in kurucusu ve baş test pilotu olan Browning, son gerçekleştirdiği uçuş denemesinde saatte 51.53 kilometre hıza ulaşarak bir dünya rekoru kırdı.

Browning’in arkasında bir jet motoru bulunan ve vücut hareketleri ile kontrol edilebilen kostümü yaklaşık 45 kilo ağırlığında. ‘Gerçek dünyadaki Iron Man’ olan Richard Browning, sırtındaki jet motorlarına güvenerek Reading Gölü üzerinde oldukça tehlikeli bir uçuşu başarı ile tamamladı.

Maksimum 51.53 km/s ile dünya rekoru kırmayı başaran Browning uçuşun ardından yaptığı açıklamada yerden yükselene kadar son derece heyecanlı olduğunu, fakat yükselmeye başladıkça enerjiyi hissettiğini ve keyifle uçtuğunu söyledi.